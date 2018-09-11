Narimanfilm: Только четыре азербайджанских школьника поедут в Македонию

БАКУ /Trend Life/ - Киностудия Narimanfilm, являющаяся официальным партнером Giffoni International Film Festival, объявляет набор в группу из четырех школьников для участия в кинофестивале, который пройдет в столице Македонии Скопье с 6 по 11 октября. Из общего числа подавших заявки будут отобраны по двое участников для возрастных подгрупп 14+ и 16+, сообщили Trend Life в пресс-службе Narimanfilm.

Giffoni International Film Festival – это основанный в Италии и проводимый уже более полувека уникальный кинофестиваль, жюри которого представляют школьники из разных стран. В последние годы фестиваль заметно развился и расширил свою географию. Школьники с разных уголков мира соберутся вместе, чтобы посмотреть фильмы на английском языке и выставить им свои оценки. После каждого показа участники обсудят фильмы со сверстниками, а в конце объявят победителей. В течение фестиваля будут организованы различные тренинги и семинары, широкая культурная программа. Во время фестиваля дети вместе со своими сверстниками будут размещены в македонских семьях. Расходы, связанные с получением визы и билетами, несут участники. Знание английского языка является необходимым условием.

Киностудия Narimanfilm: ул. Зии Буньядова, 1965, Баку, Наримановский район. Телефон: +994 12 564 38 09. Эл. почта: operations@narimanfilm.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.