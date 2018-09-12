Фильм Джавида Имамвердиева будет представлен на Фестивале стран СНГ "Евразия. DOC"

БАКУ /Trend Life/ - Фильм азербайджанского режиссера Джавида Имамвердиева "Мир Вашему дому" будет представлен на третьем Фестивале документального кино стран СНГ "Евразия. DOC", который пройдет в Минске и Смоленске 1 по 4 октября, сообщает Trend Life. На фестиваль поступило 149 заявок из 23 стран мира. В программу вошли 23 документальных фильма.

Фильм "Мир Вашему дому" рассказывает о мирном сосуществовании в Азербайджане представителей трёх мировых конфессий - мусульманской, иудейской и христианской. Политики, ученые и религиозные деятели рассказывают об уникальных традициях мультикультурализма и толерантности в Азербайджане.

Фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия. DOC" проходит с 2016 года в Минске и Смоленске. Киноконкурс проводится при финансовой поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). Учредители - Международный медиа-клуб "Формат А-3" и продюсерский центр "Студия Третий Рим". В фестивале принимают участие документальные фильмы, затрагивающие темы общественной и политической жизни стран СНГ.

В рамках программы организуются показы конкурсных, внеконкурсных и ретроспективных фильмов,круглые столы и дискуссии, мастер-классы, встречи с создателями фильмов, выставки. Основные мероприятия пройдут в Минске, часть событий - в Смоленске. Профессиональное жюри присуждает призы лучшим фильмам. Вручаются специальные призы и дипломы фестиваля.

Джавид Имамвердиев – выпускник филологического факультета Бакинского государственного университета. Один из создателей легендарной команды КВН "Парни из Баку", в составе которой удостаивался звания Чемпиона КВН 1992 года, победителя Летнего Кубка КВН 1995 года, и почетного звания Чемпион ХХ Века в 2000 году. Участник, а с 1997 года президент Бакинского клуба авторской песни. Организатор и создатель Бакинского международного фестиваля авторской песни и поэзии.

С 1998 года профессионально занимается ТВ и кинорежиссурой и постановкой массовых зрелищных мероприятий, юбилейных и творческих вечеров деятелей культуры и искусства, поставил несколько спектаклей в различных театрах. Среди киноработ – "Прогулки по Бакинской крепости", "Однажды на Кавказе", "Удивительная жизнь", "Кидающий камни", "Мир Вашему дому", "Герой, похороненный на чужбине".

(Автор: Вугар Иманов)

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