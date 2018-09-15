Ритмы Азербайджана открыли потрясающее шоу The Spirit of Dance в Казахстане (ВИДЕО, ФОТО)

15 сентября 2018 13:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская ритм-группа "Натиг" под управлением народного артиста Натига Ширинова открыла Международный фестиваль этнической музыки и танца The Spirit of Dance , который прошел в Астане (Казахстан), сообщает Trend Life. Фестиваль посвящен 20-летию столицы Казахстана Астане.

Мультимедийное шоу The Spirit of Dance - невероятный перформанс с участием мировых звезд музыкальной и танцевальной сцены, которое проходит в формате "бесшовного шоу", т.е. нон-стоп. Уникальная трехъярусная сцена, световое шоу, мультимедийное сопровождение и живой звук было представлено в Центральном концертном зале "Казахстан". Главная задача - показать современную обработку своего национального танца. Танцы переплетались между народами: например, грузинский танец перетекал в казахский, а казахский - в индийский. А исполнялись они под совершенно не свойственную им музыку: например, ирландский степ - под узбекские мотивы. Блок от каждой страны длился 20-30 минут, между блоками зрителям были представлены сольные выступления артистов мирового масштаба в жанре ethno-world.

Участники фестиваля The Spirit of Dance ‑ музыканты, танцоры и диджеи из Азербайджана, Индии, Грузии, Латвии, Канады, Ирландии, Узбекистана, США, Кыргызстана, России и Казахстана. Организатор - Министерство культуры и спорта Казахстана при содействии проекта The Spirit of Tengri.

The Spirit of Tengri - это один из крупнейших мировых мульти-культурных проектов в жанре ethno-world, имеющий статус культурного бренда Казахстана. Цель проекта - знакомство с наследием народов Великой Степи и всего мира, объединение самых знаковых представителей современного этнического музыкального искусства на казахстанской земле. Проект был учрежден Национальной казахстанской радиостанцией Tengri FM в 2012 году.

(Автор: Вугар Иманов)

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