В Баку покажут фальшивую 500-франковую купюру (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В The Landmark Hotel Baku 21 сентября в 19.00 режиссер театра и кино Ильгар Сафат представит зрителям картину одного из выдающихся кинематографистов XX столетия Робера Брессона "Деньги", сообщили Trend Life организаторы вечера.

Фильм будет представлен в рамках фестиваля "Мое французское кино", организованного Французским институтом в Азербайджане, на французском языке с английскими субтитрами.

Фестиваль стартовал в первую пятницу августа. Актеры и режиссеры, фотографы и художники Азербайджана демонстрировали публике, собравшейся в полумраке кинозала отеля Landmark либо на крыше его озелененной Ротунды, свое любимое кино, среди которых были произведения Годара и Каракса, Мельвиля и Малля… Серия этих показов продолжается и поныне. Вход свободный.

"Деньги" - последний фильм Робера Брессона, снятый в 1983 году, вдохновлённого рассказом Льва Толстого "Фальшивый купон".

Сюжет: Фальшивая 500-франковая купюра, которую один молодой мошенник даёт взамен часов другому молодому мошеннику, в конце своего путешествия попадает к молодому рабочему Ивону Таржу. Несправедливо обвиненный в сбыте фальшивки, он теряет работу, что становится началом падения, которое приведет его к преступлениям и убийству.

В ролях: Кристиан Пате, Венсан Ристеруччи, Каролина Ланг, Сильви ван ден Эльсен и другие.

Награды:

1983 - Каннский фестиваль - Приз ФИПРЕССИ (Большая специальная премия ассоциации кинокритиков) - Робер Брессон (вместе с Андреем Тарковским, фильм "Ностальгия")

1985 - Национальная премия кинокритиков США - Лучший режиссёр - Робер Брессон

(Автор: Вугар Иманов)

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