Участвовать в "Евровидении" было моей мечтой – представительница Азербайджана Фидан Гусейнова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представительница Азербайджана на детском песенном конкурсе "Евровидение-2018" Фидан Гусейнова уверена, что достойно представит нашу страну на международном мероприятии. Об этот юная певица сказала Trend Life.

"Когда узнала, что буду представлять Азербайджан на конкурсе, то очень обрадовалась. Уверена, что достойно представлю нашу страну и смогу победить. Считаю, что для успеха на конкурсе надо много репетировать, усиленно готовиться и, наверно, очень сильно хотеть победить", - сказала Гусейнова.

По словам певицы, в Минске, где пройдет конкурс, ее будут поддерживать члены семьи.

"В Минске меня будет поддерживать моя семья. Когда родные рядом, мне это помогает", - добавила Гусейнова, отметив, что принять участие в детском песенном конкурсе "Евровидение" всегда было ее мечтой.

Отметим, что Фидан Гусейнова родилась в 2005 году. В 2017 году стала первой на Международном фестивале искусств Testene Art Baku в категории вокал среди исполнителей 9-12 лет. Также юная артистка заняла третье место на фестивале Sanremo Junior. Фидан Гусейнова пела дуэтом вместе со всемирно известной певицей Ларой Фабиан на концерте в Баку. В этом году Фидан участвовала в нескольких проектах, среди которых песня "Say Hallelujah" в дуэте с Эльнуром Гусейновым.

Международный детский песенный конкурс "Евровидение-2018" пройдет в Минске (Беларусь) 25 ноября 2018 года. Слоган конкурса в этом году – Light Up (Зажигай). Логотип конкурса - утренняя звезда, сделанная из вертикально перевёрнутых музыкальных волн.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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