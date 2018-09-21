Я вернулся на Родину стихами: поэт из Израиля, влюбленный в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В клубе "Натаван" Союза писателей Азербайджана в Баку состоялась презентация книги поэта, члена Союза писателей Израиля Михаила Сальмана "Влюбленный в Азербайджан", сообщает Trend Life.

Книга "Влюбленный в Азербайджан" издана на русском и английском языках, и посвящена 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

На презентации, которая организована Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан "АзИз" и Союзом писателей Азербайджана, присутствовали видные общественные деятели, известные литераторы, представители культуры и искусства, друзья и почитатели творчества поэта.

В начале мероприятия председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар вручил Михаилу Сальману почетный билет члена Союза писателей Азербайджана.

Народный писатель Анар поздравил Михаила Сальмана, пожелав ему дальнейших творческих успехов. Как отметил председатель Союза писателей Азербайджана, у организации тесные связи с израильскими литераторами. Так, в нескольких номерах журнала "Литературный Азербайджан", издаваемого на русском языке, были представлены материалы, посвященные творчеству израильских писателей и поэтов.

Посол Израиля в Азербайджане Дан Став, поздравляя Михаила Сальмана с презентацией его книги "Влюбленный в Азербайджан", подчеркнул, что каждый раз восхищается тем, как поэты и писатели используют слова, создавая совершенно другой мир, показывая свои философские воззрения и эмоции.

Дипломат отметил, что Международная ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз" содействует установлению контактов и сотрудничества между поэтами и писателями Азербайджана и Израиля.

Секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев отметил, что, несмотря на то, что Михаил Сальман с 1990 года живет в Израиле, его связь с Азербайджаном осталась очень тесной.

Как подчеркнул Абдуллаев, поэтические произведения Сальмана посвящены любви к Азербайджану, азербайджанской истории, традициям, выдающимся личностям, трагедии 20 Января и Ходжалинской трагедии, которые навсегда останутся в памяти нашего народа.

Выступившие на мероприятии генеральный директор Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак, известный кинорежиссер, народный артист Азербайджана Огтай Миргасымов, народная артистка Азербайджана Флора Керимова поздравили Михаила Сальмана с выходом в свет его сборника стихов.

"Прекрасные слова, замечательные метафоры, которые присутствуют в текстах Михаила Сальмана – восхищают и внушают ответную любовь", - добавил Огтай Миргасымов.

Флора Керимова в своем выступлении отметила, что поэт и его супруга Егяна Сальман, являющаяся директором Азербайджанского культурного центра "АзИз", с огромным теплом и трепетом относятся к Азербайджану. Своей деятельностью они вносят вклад в пропаганду азербайджанской культуры и искусства в Израиле. Она добавила, что Егяна Сальман – не только муза, но и надежная опора и поддержка Михаила Сальмана во все времена.

На вечере Огтай Миргасымов и Аян Миркасимова прочли поэтические сочинения Михаила Сальмана, которые тронули присутствующих гостей до глубины души.

В своем выступлении Михаил Сальман выразил благодарность руководству Союза писателей Азербайджана, подчеркнув, что для него огромная честь быть сотоварищем по цеху. По его словам, он с детства увлекается поэзией, постепенно это усиливалось, но только вдали от Азербайджана все чувства обострились, и он начал все больше и больше углубляться в поэзию, как будто это была единственная отдушина.

Говоря о своей любви к Азербайджану, о том, что, несмотря на то, что он с семьей живет в Израиле долгие годы, Михаил Сальман отметил, что большая часть его души здесь.

"Тому подтверждение, что дома мы смотрим азербайджанские телеканалы, моя супруга целый день слушает мугам…Есть такое выражение - вернуться на Родину стихами; вот, я вернулся на Родину стихами. Продолжу сочинять, писать, и у меня будет еще очень много стихов, посвященных Азербайджану", - сказал поэт.

Отметим, что Михаил Сальман – бакинец в трех поколениях, родился в 1950 году, окончил исторический факультет Бакинского государственного университета. В 1990 году Михаил Сальман вместе с супругой и детьми репатриировался в Израиль, где продолжил заниматься поэзией. За последние годы вышло три поэтических сборника автора - "О Вас и о себе", "Сам по себе" и "Сто страниц о себе". Поэт печатается в периодических изданиях Израиля, Азербайджана, Украины, США и Германии.

(Автор: Джани Бабаева)

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