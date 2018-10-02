"Жемчужная звезда" азербайджанки на Всемирных играх в Черногории (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, художник-сюрреалист Мехрибан Эфенди представила страну на Bceмирных играх искусств (World Art Games) в рамках фестиваля Oda to Life, который прошел в Подгорице (Черногория). Об этом сообщила Trend Life сама художник.

Приглашение на участие в фестивале она получила от президента Oda to Life Микки Поповича. Эфенди представила пять картин – "Жемчужная звезда", "Импрессия", "Бута", "Дорога к миру" и "Мечты".

Отметим, что Эфенди впервые представила вниманию широкой публики свою картину "Жемчужная звезда", которая в 2012 году демонстрировалась на LED-экранах на Бродвее в Нью-Йорке. Эта картина выиграла приз зрительских симпатий среди работ 100 000 художников и фотографов со всего мира.

Фестиваль Oda to Life проходит в Черногории уже на протяжении нескольких лет.

В этом году в фестивале участвовали художники из более двадцати стран, актеры всемирно известного оперного театра Ла Скала, известные киноактеры и множество гостей из разных сфер искусств, которые превратили это событие в грандиозный праздник, объединяющий народы.

Участие Мехрибан Эфенди было организовано при содействии министерства культуры Азербайджана, Азербайджанской государственной художественной галереи, консульства Черногории в Азербайджане и организации International Cultures.

(Автор: Джани Бабаева)

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