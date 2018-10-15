Три версии загадочного убийства в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре YUĞ состоялась премьера спектакля "Müəmmalı bir qətlin üç versiyası" ("Три версии загадочного убийства"), поставленного по произведению японского писателя Рюноскэ Акутагавы "В чаще", сообщает Trend Life.

Спектакль поставлен в стиле постмодерна (или постсовременность) - одного из главных понятий современной социальной теории, описывающее незавершенный исторический период с момента начала размывания основ индустриального общества.

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Азербайджана Мехрибан Алекперзаде, художник-постановщик – Вюсал Рагим, музыкальное оформление – Вугар Джамалзаде,

Роли исполнили – заслуженная артистка Гюльзар Гурбанова (Женщина), актеры Огтай Мехтиев (Разбойник), Абдулгани Алиев (Муж), Вугар Гаджиев (Обвинитель), Амид Гасымов (Первый свидетель), Эльшад Аскеров (Второй свидетель).

Рассказывая о постановке, режиссер отмечает, что истиной правды нет. Здесь не могут быть взяты за основы иррациональный принцип, мистический, интуиции и фидеизм. Есть случай – загадочное убийство, и истины столько же сколько участников. Несмотря на то, что произведение создает впечатления детектива, оно больше склонно к философско-метафорическому стилю. По сюжету спектакля происходит убийство, и главный вопрос: "Кто кого убил?". На этот вопрос есть три версии ответа…

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.