В Баку появился лабиринт азербайджанского джаза (ФОТО)

16 октября 2018 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Бакинского международного джаз-фестиваля (Вaku International Jazz Festival 2018) в Rotunda Jazz Club (Landmark) состоялось открытие арт-выставки азербайджанской художницы Джамали Рахманлы под названием "Лабиринты азербайджанского джаза" ("Azərbaycan caz labirinti"), сообщает Trend Life.

В экспозицию вошли работы Джамали Рахманлы, посвященные истории азербайджанского джаза, а также известным джазовым музыкантам и исполнителям.

Выставка представлена в оригинальном виде – если традиционно произведения художников и фотографов вывешиваются на стенах, то Джамаля Рахманлы решила применить совершенно иной экспозиционный формат.

Гостям был представлен художественный лабиринт с фотоматериалами, войдя в который они оказывались в музыкально-историческом пространстве. Проходя по лабиринту и рассматривая его, зрители совершали виртуальное путешествие по истории азербайджанского джаза. Выставка в виде лабиринта охватывает 240 квадратных метров.

Посетители экспозиции были в восторге от данной идеи автора выставки.

Отметим, что Бакинский международный джаз-фестиваль (Вaku International Jazz Festival 2018) проходит с 14 по 28 октября. Экспозиция "Лабиринты азербайджанского джаза" будет демонстрироваться в течение всех фестивальных дней.

Бакинский международный джаз-фестиваль – это праздник высокой музыки, мастер-классы, джем-сейшны, конкурс молодых исполнителей, арт-выставки, и, конечно, великолепные концерты на различных музыкальных площадках города.

Международный джаз-фестиваль организован при поддержке министерства культуры Азербайджана и журнала "Jazz Dünyası".

(Автор: Джани Бабаева)

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