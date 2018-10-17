"Ящик Пандоры" Фархада Гамзалиева: Своеобразная красота абшеронской природы

БАКУ /Trend Life/ - В Галерее искусств Музейного центра Министерства культуры Азербайджана с 24 по 30 октября пройдёт первая персональная выставка Фархада Гамзалиева "Жизнь есть творчество", в рамках которой будут представлены 55 живописных, 30 графических и 12 керамических работ автора, сообщили Trend Life в пресс-службе музея. Выставка посвящена 65-летию со дня рождения художника.

Сегодня мы открываем творческое наследие Фархада Гамзалиева (1953-2008) - еще одну страницу истории современного азербайджанского искусства.

Фархад Гамзалиев принадлежал к той категории людей творчества, для которых искусство - поистине единственное и всепоглощающее дело жизни. Новые темы или старые, как мир, мотивы, новые техники или традиционная работа кистью или пером, формы – в глине, стекле, дереве… Ему всегда и всего было мало - мало времени для творчества, мало прочитанных книг (а сколько еще хотелось бы прочитать!), мало друзей (хотелось бы побольше единомышленников!), с которыми он бесконечно долго мог обсуждать казалось бы очевидные и давно решенные в искусстве проблемы света и цвета, формы и ее роли в пространстве, симметрии и асимметрии… Живший в плоскости "вечных вопросов" искусства, он и свои занятия превращал в настоящий испытательный полигон, так что студенты, показывая ему очередные "задания", всегда были готовы к каким-то неожиданным творческим предложениям со стороны их учителя.

Имя Фархада Гамзалиева мало известно широкой общественности. Да и среди художников его знали далеко не все. Но зато это имя многое значит для молодых, работающих сегодня в области живописи и разных видов декоративно-прикладного искусства, которым Фархад Гамзалиев оказывал всестороннюю, глубоко профессиональную поддержку, помогая встать на ноги, овладеть азами мастерства. Его хорошо знают и молодые архитекторы, и дизайнеры, осваивавшие под его руководством искусство рисунка и живописи в Азербайджанском университете архитектуры и строительства. Здесь, на кафедре изобразительного искусства Фархад проработал недолго - около трех лет. Но и по сей день здесь его помнят, и именно отсюда, после занятий, он в последний раз ушел в мастерскую, откуда так и не вернулся домой…

Фархад Гамзалиев - коренной абшеронец. Жизнь художника с малолетства была связана с нефтью. Дед - Гурбан Гулиев - владел нефтепромыслом в Сураханах. Отец - Ислам Гамзалиев - проработал на промыслах. Дядя - Муса Гулиев - долгие годы возглавлял НГДУ "Карадагнефть". Казалось бы, династия - это"святое"... Росший сначала в Сураханы, затем - в Мардакяны, он по-своему проникается неброской, но бесконечно притягательной красотой абшеронской природы. Постоянно меняющее свои оттенки море, постоянно меняющие свои оттенки пески, ярко-розовые олеандры, пьянящая своим ароматом весенняя ийда (лоховое дерево), эмоционально жестикулирующие инжирники, противостоящие апшеронским ветрам тутовые деревья… Все это сплелось в плотную образную ткань в работах художника, прежде всего - в его живописных произведениях.

Фархад Гамзалиев окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной (в настоящее время - Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица).

По-настоящему серьезно и много художник начинает заниматься живописью в конце 1990-х: сказались технические трудности с производством керамики. Как нельзя кстати пришлось и тесное общение с такими блестящими живописцами, как Исмаил Мамедов и Дарвин Велибеков. Основное достоинство искусства они видели в самостоятельной жизни средств художественной выразительности. Это были художники, видевшие в форме главный фактор воздействия произведения искусства на наши органы чувств, отводя ей ведущую роль в пробуждении каких-либо эмоций в зрителе. Именно в форме – ее архитектонике, взаимодействии плоскостей, внутреннем костяке, состоящем из пересечения горизонталей и вертикалей, а не в сюжете, видели эти мастера силу и уникальность искусства как вида человеческой деятельности. Все это было очень близко Фархаду, отвечало его внутренним интенциям, было органично его мышлению как мастера трехмерных форм.

Его живописные работы многолики. Они принадлежат не только разным жанрам, но исполнены в разных манерах письма и представляют, порой, полярные друг другу художественные направления, как, например, объективный реализм и геометрический абстракционизм, драматичный экспрессионизм и сентиментальный романтизм.

Конец 1990-х - 2000-е был периодом высокой творческой активности художника. Он много и увлеченно занимается живописью, экспериментирует со стеклом и зеркалами, с деревом, металлом, любимой керамикой, и все это находило свой выход в создании каких-то «объектов», привлекавших и новизной техники, и новизной интерпретации старых тем… В этот же период Фархад открывает для себя совершенно новую для тех лет технологию - компьютерную графику, "ящик Пандоры", открывший перед художниками неограниченные возможности в экспериментах - с цветом, композицией, формой. Сама система здесь порой подсказывает неожиданные конфигурации, геометрические и органические фигуры, оттенки и градации цветов.

Ему было всего 55 - здоровый, красивый, оптимистичный, полный творческих планов... Он ушел из жизни, сидя за мольбертом, держа в руках кисть...

(Автор: Вугар Иманов)

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