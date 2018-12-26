Представлен специальный выпуск "Mədəniyyət.AZ" с участием деятелей культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева Ясамальского района Баку прошло мероприятие, посвященное специальному выпуску журнала "Mədəniyyət.AZ", сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Отметим, что этот выпуск журнала, как и предыдущие в текущем году, были посвящены 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Выступая на мероприятии, председатель Совета печати, депутат Милли Меджлиса (парламента) Афлатун Амашев, секретарь Союза писателей Азербайджана Рашад Меджид, председатель Союза ашугов Азербайджана Магеррам Гасымлы, заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор Ильхам Рагимли, внук одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики Мамеда Эмина Расулзаде - заслуженный художник Раис Расулзаде и другие отметили значение издания, а также актуальность и важность тем, которые там освещаются.

Был отмечен вклад, который внес журнал в освещение истории Азербайджанской Демократической Республики.

Выступившие выразили признательность коллективу журнала за их емкие и подробные публикации и пожелали успехов в дальнейшей деятельности.

Было отмечено, что в журнале публикуются объективные материалы, посвященные сфере культуры, искусства, литературы и туризма, а также национально-духовным ценностям.

Главный редактор журнала, доктор философии по филологии, заслуженный работник культуры Зохра Алиева рассказала, что журнал издается с 2015 года.

Было рассказано, что издание радует читателей познавательными рубриками, материалами, аналитическими статьями.

"Мы будем и в дальнейшем вносить свою лепту в освящение событий культурной жизни страны, пропаганду национально-духовных ценностей", - отметила Зохра Алиева.

(Автор: Джани Бабаева)

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