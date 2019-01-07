В Баку не смогли осудить убийцу: У меня нет никакой совести - только нервы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Что делать, когда есть несколько версий, но невозможно осудить убийцу? Когда самому приходится домысливать и принимать решение?

Интересную и загадочную историю в новой трактовке по мотивам произведения "В чаще" японского писателя Рюноскэ Акутагавы представила заслуженный деятель искусств Азербайджана Мехрибан Алекперзаде вместе с актерами Государственного театра YUĞ в спектакле "Müəmmalı bir qətlin üç versiyası" ("Три версии загадочного убийства").

По сюжету, самурай вместе с супругой становятся жертвами лесного разбойника. В результате, находят мертвого самурая, а разбойник предстает перед судом. Среди свидетелей и вдова. Однако, разбойник отрицает свою причастность к убийству, а вдова настаивает…В новой интерпретации режиссера двое свидетелей происшествия предстают в виде участников, а лояльность судьи мешает вынести окончательный вердикт. Зрителям представляется возможность самим найти виновного…

Рассказ японского писателя Рюноскэ Акутагавы "В чаще" впервые был напечатан в литературном журнале Синтё в январе 1922 года. По мотивам рассказа режиссёр Акира Куросава в 1950 году снял фильм "Расёмон", который завоевал множество кинопремий, в том числе "Оскар".

Спектакль поставлен Мехрибан Алекперзаде в стиле постмодерна (постсовременности) - одного из главных понятий современной социальной теории, описывающего незавершенный исторический период с момента начала размывания основ индустриального общества.

Режиссер говорит, что истиной правды нет. Здесь не могут быть взяты за основы иррациональный принцип, мистический, интуиции и фидеизм.

"Есть случай – загадочное убийство, и истины столько же, сколько участников. Несмотря на то, что произведение создает впечатления детектива, оно больше склонно к философско-метафорическому стилю. По сюжету спектакля происходит убийство, и главный вопрос: "Кто кого убил?". На этот вопрос есть три версии ответа…Ведь Рюноскэ Акутагава говорит: "Я не даю результат, сами делайте выводы и находите истину. У меня нет никакой совести, даже совести художника: у меня есть только нервы". Поэтому произведение представлено не на достоинствах чести и совести, а скорей на эмоциях", - сказала Trend Life Мехрибан Алекперзаде.

Художник-постановщик – Вюсал Рагим, музыкальное оформление – Вугар Джамалзаде. Роли исполнили – заслуженная артистка Гюльзар Гурбанова (Женщина), актеры Огтай Мехтиев (Разбойник), Абдулгани Алиев (Самурай), Вугар Гаджиев (Обвинитель), Амид Гасымов (Первый свидетель), Эльшад Аскеров (Второй свидетель).

(Автор: Вугар Иманов)

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