Азербайджанцы едут в Сочи покорять "КиВиН-2019"

БАКУ /Trend Life/ - С 12 по 25 января в Сочи пройдет юбилейный, 30-й Международный фестиваль команд КВН "КиВиН-2019", в котором примут участие команды из Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского Клуба веселых и находчивых.

Азербайджан на фестивале представят сразу три команды: лауреат международного фестиваля "Кубок губернатора Краснодарского края" – "Бакинский бульвар", двукратные чемпионы Азербайджанской региональной лиги КВН – "АзНефть" и чемпионы АзЛиги-2016 – "Сборная БГУ".

В этом году команды Азербайджанской региональной лиги КВН уже в пятый раз примут участие в фестивале "КиВиН".

Сочинский фестиваль – это самое важное, самое массовое и самое впечатляющее мероприятие года для всего Международного союза КВН. Это традиционный старт сезона для любой команды, вне зависимости от ее достижений.

Именно поэтому на фестиваль ежегодно приезжают сотни команд из России, ближнего, а порой и дальнего зарубежья. В этом году в фестивале примут участие более 500 команд из разных стран, включая Эстонию, Германию, Великобританию, Израиль, Узбекистан, Казахстан, Беларусь и др.

Фестиваль проходит в несколько туров. По итогам первого тура командам присваивают различные статусы. "Рейтинг" дает право участия в межрегиональных и региональных лигах. "Повышенный рейтинг" дает право участия в центральных лигах. Команды, прошедшие во второй тур, оценивает лично президент Международного союза КВН, руководитель и ведущий телепередачи КВН Александр Масляков. По итогам второго тура можно рассчитывать на участие в телевизионной лиге - Международной, Первой, Премьер или Высшей.



(Автор: Джани Бабаева)

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