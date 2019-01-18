Участник проектов "Голос-дети" и "Синяя птица" представит Россию на фестивале в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Юный исполнитель Вадим Цагарейшвили, известный зрителям по музыкальным проектам "Голос-дети", "Синяя птица" и "Во весь голос", выходившим в эфир на российских телеканалах, выступит в Баку в рамках Международного детского музыкального фестиваля эстрадной песни "ЗИМА", сообщает Trend Life.

На фестивале "ЗИМА" Вадим Цагарейшвили будет представлять Россию. Юный исполнитель увлекается кулинарией и авиацией, и верит, что для того, чтобы стать великим артистом, нужны не только вокальные данные, но и удача.

Напомним, что "ЗИМА" – это не конкурс, а исключительно песенный фестиваль – призовые места участникам данного музыкального проекта не присуждаются, каждый юный исполнитель будет удостоен диплома.

Грандиозный финальный гала-концерт фестиваля состоится 16 февраля 2019 года на сцене Дворца Гейдара Алиева в Баку. Наряду с выступлением юных исполнителей, в гала-концерте также ожидается участие трех звезд азербайджанской эстрады.

Режиссер-постановщик Международного детского музыкального фестиваля эстрадной песни "ЗИМА" - заслуженный деятель искусств Азербайджана Ульвия Кенуль, музыкальный продюсер - Рустам Рзаев, педагог по вокалу - заслуженная артистка Украины Римма Шаповалова, хореограф - Эмин Гусейнов.

(Автор: Джани Бабаева)

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