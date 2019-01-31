Одесса-мама и Баку-папа: Азербайджанский юмор покоряет "Лигу Смеха" (ФОТО)

31 января 2019 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - С 24 января по 4 февраля в Одессе (Украина) проходит пятый чемпионат Украины по юмору «Лiга Смiху 2019». Впервые Азербайджан в международном телепроекте представлен командой «Как по Маслу» из Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе команды.

Лига Смеха (укр. Ліга Сміху) - украинское телевизионное юмористическое шоу, телевизионные юмористические игры, в которых команды различных коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, городов и т. д.) соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и т. д.

Ведущий шоу - популярный украинский шоумен, продюсер, кинопродюсер, актёр, комик Владимир Зеленский. В первом туре приняли участие 213 команд (!) из Беларуси, Казахстана, Молдовы, России, Израиля, Эстонии и других стран. Во второй тур вышли 58 команд, среди которых и наша команда «Как по Маслу». После второго тура были определены 21 лучшие команды, в числе которых и бакинская команда, которые примут участие в гала-концерте.

«Гала-концерт состоится 2 февраля и будет показан в эфире самого рейтингового телеканала Украины 1+1. Примечательно, что историческое выступление бакинской команды совпало с Днём молодёжи Азербайджана!», - говорится в сообщении.

Команда «Как по Маслу» благодарит Azersun Holding за всестороннюю поддержку.

(Автор: Вугар Иманов)

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