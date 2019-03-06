Азербайджанским мужчинам объяснили – чего хотят женщины (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Если ты запуталась, если тебе некому рассказать о своих проблемах: в отношениях с мужчиной, о том, что тебя никто не понимает - то ты попала по адресу. Прочитав эту книгу, ты поймешь, что не одна, найдешь ответы на вопросы, которые никому не можешь задать и научишься смотреть на вещи, которые кажутся тебе неразрешимыми, легче и проще. Книга о женщинах. О тех женщинах, которые, не всегда могут понять и принять себя. Что уж говорить об их избранниках, мужчинах, которые они совершенно не понимают. Отчаявшись, они обращаются за помощью к специалисту. Там они и знакомятся между собой… Думаю если мужчины тоже прочтут эту книгу, то хорошо поймут женщин", - полагает поэтесса Ирана Гасымова, которая презентовала книгу "Чего хотят женщины" в бакинской галерее Art Tower, сообщает Trend Life.

Презентация была посвящена Международному женскому дню 8 марта. На мероприятии актрисы Государственного акдемического драматического театра имени Самеда Вургуна Румия Агаева и Тамилла Абуталыбова прочитали монологи из книги.

"Это проза. Сатирическая пьеса. Все мои книги это сборники лирических и философских стихотворений. И вот, я решилась выпустить книгу в совершенно другом формате. Пьеса юмористическая, о женщинах, которые встретились в определенных обстоятельствах и делятся друг с другом своими женскими историями, в основном, разумеется, они говорят о мужчинах", - сказала Ирана.

По ее словам, у нее три поэтических сборника, а в прозе пока только одна книга.

"Стало быть, я больше поэт, чем писатель. Я считаю что поэт успешен когда он издаёт книги, декламирует свои стихи публике, не только посредством социальных сетей (что я регулярно стараюсь делать), но и публично, делает сольные поэтические вечера, которые я провожу почти каждый месяц. А когда поэт во всем настоящий, революционный, искренний, когда есть обратная связь, тогда это и есть успех, я думаю. И цена - ежедневная работа в этом направлении", - добавила Ирана, которой был вручен почетный диплом "Золотое перо".

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.