В Баку состоялся концерт, посвященный 8 марта (ФОТО)

7 марта 2019 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре в Баку состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин поздравил женщин с праздником 8 Марта. Он вручил Почетные грамоты Россотрудничества руководителю Русского центра Фонда «Русский мир» при Бакинском государственном университете Арзу Мамедовой и преподавателю Бакинской музыкальной академии Алёне Инякиной.

Детский ансамбль «Старт» Дома культуры «Достлуг» города Сумгайыт представили эстрадные песни на русском и азербайджанском языках. По просьбам зрителей они также исполнили всеми любимые произведения из советских фильмов.

(Автор: Вугар Иманов)

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