Меняя перспективы: в Турции оценили "Стулья" азербайджанского режиссера

11 марта 2019 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фильм азербайджанского режиссера Орхана Агазаде "Oturacaqlar" ("Стулья") завоевал награду Международного кинофестиваля короткометражных фильмов Changing Perspectives ("Меняя перспективы") в Турции, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

Фильм удостоен одной из основных наград фестиваля - "Potluck".

Changing Perspectives - ежегодный международный кинофестиваль, который представляет своим зрителям и участникам недельную программу по теме культурного обмена.

Сценаристом и режиссером фильма "Oturacaqlar" азербайджано-британского производства является Орхан Агазаде. Оператор-постановщик - Кэмерон Уорд, художник-постановщик, а также художник по костюмам - Лара Зейдан, композитор - Мамед Анса, продюсер - Мина Салими, сопродюсеры - Азер Гасанов и Руслан Агазаде.

В ролях: Сайад Алиев, Зульфия Назар Мамедова, Искандер Аббасов и другие.

Отметим, что Орхан Агазаде – член Клуба молодых кинематографистов при киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

(Автор: Джани Бабаева)

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