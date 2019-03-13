Азербайджанская Аида и украинский Радамес: любовь и война

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 30 марта состоится показ спектакля "Аида" Джузеппе Верди, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В этот день партию Аиды исполнит заслуженная артистка Азербайджана Афаг Аббасова. На роль Радамеса приглашен ведущий солист Национальной оперы Украины, народный артист Украины, лауреат международных конкурсов вокалистов Андрей Романенко. В роли Амнерис выступит наша соотечественница, солистка Мариинского государственного академического театра оперы и балета, заслуженная артистка Азербайджана, лауреат международных конкурсов вокалистов Регина Рустамова.

В спектакле также примут участие ведущие солисты театра оперы и балета - народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Царя Египта), Акрам Поладов (партия Рамфиса), Гюльназ Исмайлова (партия Жрицы), заслуженные артисты Джахангир Гурбанов (партия Амонасро) и Турал Агасиев (партия Гонца).

Дирижировать оперой будет народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адыгезалов.

Либретто оперы: Египет воюет с Эфиопией. Начальник дворцовой стражи фараона Радамес, назначенный полководцем египетских войск в этой войне, и эфиопская царевна Аида (теперь рабыня) полюбили друг друга. Но Амнерис (дочь египетского фараона) также влюблена в Радамеса и, догадываясь о наличии соперницы, пытается выведать у него эту тайну. Мечтая о славе полководца, Радамес решает попросить фараона подарить ему Аиду, как только он вернётся триумфатором...

(Автор: Джани Бабаева)

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