В Баку стартует третья "ЗИМА"

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане дан старт приему заявок на участие в Международном детском музыкальном фестивале эстрадной песни "ЗИМА", сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу проекта в Instagram.

Организаторы Международного детского музыкального фестиваля эстрадной песни "ЗИМА" объявили о начале отборочного тура нового, третьего по счету проекта.

"Ваш ребенок умеет петь и мечтает выступить на сцене? Детский музыкальный фестиваль "ЗИМА" дарит вам этот уникальный шанс - присылайте заявку на участие в третьем сезоне", - отмечено на странице фестиваля.

Чтобы подать заявку на участие в фестивале, нужно снять видео и прислать его организаторам на WhatsApp (050) 238 08 08. Отмечается, что видео, снятые в караоке, выступления под фонограмму, групповые выступления, а также ролики, на которых не видно исполнителя, рассматриваться не будут. К участию допускаются дети в возрасте от 6 до 16 лет.

Напомним, что "ЗИМА" – это не конкурс, а исключительно песенный фестиваль – призовые места участникам данного музыкального проекта не присуждаются.

(Автор: Джани Бабаева)

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