В Каннах покажут, как братья Нобель заработали в Баку свои первые миллионы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Еще один документальный фильм азербайджанского режиссера Джалаладдина Гасымова "Первый успех братьев Нобель" будет представлен на 72-м Каннском кинофестивале, который пройдет с 14 по 25 мая, сообщил Trend Life автор картины и главный продюсер.

Редактор картины – Акпер Гошалы, график – Хагани Мамедов, текст читал – Элдост Байрам.

Напомним, что на Каннском кинофестивале будут также фильмы Джалаладдина Гасымова – документальный "Темное прошлое Сталина", художественные - "День казни" и "Архив Шоллера".

В фильме "Первый успех братьев Нобель" повествуется о том, как в 1874 году в Баку впервые побывал Роберт Нобель и понял, что нефть – дело очень выгодное. В 1875 он вновь приехал в Баку и за 25 тысяч рублей купил у Тифлисского общества маленький керосиновый завод и несколько нефтеносных участков в Сабунчах. В мае 1879 г. впервые в Российской империи в Баку (Азербайджан тогда входил в состав Российской империи) была основана иностранная и крупнейшая нефтепромышленная фирма – “Товарищество нефтяного производства братьев Нобель (БраНобель)”.

В качестве учредителей выступали трое братьев Нобелей (Людвиг, Роберт и Альфред) и их друг, полковник гвардейской артиллерии (впоследствии генерал) барон Петр Бильдерлинг. Основной капитал составил 3 млн. рублей. За короткое время компаньоны стали владельцами промыслов в Сураханах, Балаханах, Биби-Эйбате. В итоге – одна из крупнейших фирм по добыче, переработке и транспортировке нефти, давшая, в том числе, основу фонду Нобелевской премии.

"БраНобель" вела нефтедобычу и нефтепереработку в Баку и Челекене, создала собственную транспортную и сбытовую сеть, включавшую нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, в частности, было налажено собственное производство соды и серной кислоты. При основании компании в неё вошли активы, приобретённые братьями Нобель и компаньонами в Баку в 1870 гг. Некоторые построенные компанией сооружения, такие, как нефтяные резервуары, используются и в XXI веке.

Впоследствии, Товарищество имело 12 тысяч служащих, 40 нефтяных заводов в районе Баку, 5 очистительных заводов, 7 фабрик, 150 складов, 1500 вагонов- цистерн и 12 танкеров. Товарищество национализировано в 1918 году.

Дальше история Нобелей очень интересна, в ней есть и первые в мире цилиндрические суда-нефтехранилища, и первый в мире дизель-электроход, и первые в мире нефтеналивные суда, и нефтепровод, и разработка и внедрение ранее практически отсутствующих вагонов-цистерн. Логотипом Товарищества братьев Нобель был Храм огнепоклонников Атешгях. Он присутствовал везде: на акциях, на всех официальных документах, его изображение висело в конторе Нобелей, позже красовалось на роскошном издании 1904 году, посвященном 25-летию деятельности Товарищества в Баку. Ныне здесь действует Дом-музей братьев Нобель.

(Автор: Вугар Иманов)

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