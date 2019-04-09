Бесплатная фотосессия с Барбоскиными в Баку

9 апреля 2019 15:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре в 12.00 и 15.00 18 мая состоится демонстрация представления "Барбоскины, или Тайна книжной полки" - захватывающего и увлекательного путешествия в волшебный мир мультперсонажей.

Зрители, которые приобрели билеты на спектакль, смогут принять участие в бесплатной фотосессии и сфотографироваться с любимыми персонажами, сообщили Trend Life организаторы показа - MGМ Production.

Бесплатная фотосессия пройдет с 18:00 до 21:00 17 мая в Park Bulvar, ее участники должны будут представить билет.

Также на странице организаторов в Facebook проводится розыгрыш 2 билетов на представление "Барбоскины, или Тайна книжной полки".

Зрители представления "Барбоскины, или Тайна книжной полки" станут свидетелями приключений Розы, Дружка, Гены, Лизы и Малыша Барбоскиных, которые повествуют о взрослении, взаимоотношениях между родителями и детьми, нравственных и семейных ценностях, трудностях в общении с ровесниками и взрослыми.

Цена билетов - от 10 до 60 манатов. Билеты можно приобрести во всех кассах города, торговых центрах 28 Mall и Ganjlik Mall, в центрах ASAN xidmət и онлайн на https://iticket.az/events/children/barboskiny-ili-taina-knizhnoi-polki. Телефоны для справок: 0503549054, 0773549054.

Страница спектакля https://www.facebook.com/events/1974253809542721/

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