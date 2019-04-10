Тысяча и одна юбилейная ночь Таира Салахова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева, 11 и 12 апреля в 19.00, состоится премьера известного театра "Кремлевский балет" "Тысяча и одна ночь", сообщает Trend Life. Проект реализуется Министерством культуры Азербайджана, Министерством культуры России и посольством Азербайджана в России.

Спектакль впервые был поставлен в 1979 году и сразу же создал бум в балетном мире, на протяжении многих лет ставились премьеры на различных сценах мира. В основе либретто - памятник средневековой арабской литературы - собрание сказок и притчей, рассказанных Шехерезадой в "Тысячи и одной ночи". Основой балета стал популярный "Рассказ о царе Шахрияре". В балет входят сюжеты и других сказок - о приключениях Синдбада-морехода, о Птице Рухх, об Аладдине и принцессе Будур, об Али-Бабе и сорока разбойниках. На сцене - красочная хореографическая феерия, гармоничное сочетание образной музыки и классической хореографии, пряное очарование Востока в постановке на музыку известного азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова. За создание этого балета композитор был удостоен в 1980 году Государственной премии СССР.

В преддверии премьеры хореограф-постановщик балета, народный артист России, художественный руководитель и главный балетмейстер театра "Кремлевский балет" Андрей Петров в интервью Trend Life отметил, что спетакль посвящен 90-летию всемирно известного азербайджанского художника, кавалера высоких государственных орденов и международных премий, дважды лауреата Государственной премии Азербайджана, лауреата Государственной премии СССР и России, народного художника Азербайджана, России, СССР Таира Салахова.

"Мы внесли своебразные краски и идейные новшества, которые все увидят в премьере. В частности, посоветовавшись с авторами либретто, внес изменения, добавил целый эпизод - еще одну сказку и, таким образом, у нас получился полноценный двухактный балет, с абсолютно новой хореографией и декорациями. Таир Салахов создал мощные декорации в свойственной ему особой благородной манере, где стройность линий соседствует с контрастностью и сочностью цвета. Он не только художник, но и прекрасно знает историю Азербайджана. Поэтому внес в декорационное оформление азербайджанские мотивы. Ранее премьера прошла в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Многие годы балет с огромным успехом идет на разных сценах России и за рубежом. Однако "Тысяча и одна ночь" в исполнении театра "Кремлевский балет" - это первая постановка знаменитого балета на московской сцене. Затем спектакль с большим успехом был представлен в Испании, Китае, Ливане, Кипре, а после Баку будет показан в этом году в городах Китая и Таиланда. Замечательная и эмоциональная музыка Фикрета Амирова в гармонии с художественными композициями Таира Салахова, поставленной хореографией и возможностью артистам полностью показать свое мастерство, потрясающе и своеобразно передают дух восточной сказки. Новый проект является свидетельством дальнейшего развития исторических дружественных и культурных связей между Азербайджана и Россией", - отметил Андрей Петров.

Таир Салахов никогда раньше не работал с этим спектаклем, для него это вообще оказалось балетной премьерой, дебютом.

"Я счастлив, что смог принять участие в этом проекте. Я дружил с Фикретом Амировым, рисовал его портрет, и считаю, что эта премьера балета дань памяти великому композитору. Знаменательно, что премьера спектакля в Баку проходит на сцене Дворца Гейдара Алиева и это также является данью памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, который всегда высоко ценил искусство, с большим вниманием и заботой относился к деятелям культуры. В свое время над художественным оформлением спектакля работал великий художник и мой друг Тогрул Нариманбеков. Этот балет прославил азербайджанское балетное искусство. Конечно, у каждого художника свое видение произведения – я отдал предпочтение архитектурным особенностям декораций, привнес элементы не только азербайджанской, но и восточной, мировой культуры. Хотел бы отметить творческий коллектив проекта - Андрей Петров, сочинивший хореографическую сказку, излучающую волшебство арабского Востока, и костюмы художника Ольги Полянской, отмеченные тонким вкусом, чувством стиля, гармонично сочетающиеся с декорациями. Каждый из нас постарался привнести какие-то новые открытия в этот прекрасный спектакль. Думаю, спектакль обязательно понравится бакинским зрителям", - сказал Trend Life Таир Салахов.

Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей". Художественный руководитель и главный дирижер – Сергей Кондрашев.

(Автор: Вугар Иманов)

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