В Баку открылась выставка "Сердце мое – Молдова" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее современного искусства в Баку состоялось открытие выставки работ художников из Молдовы Антонины и Виталия Грищук под названием "Сердце мое - Молдова", сообщает Trend Life.

Мероприятие посетили общественные деятели, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, известные деятели культуры и искусства, представители творческой молодежи.

Выступивший на мероприятии директор Музея современного искусства Хайям Абдинов отметил, что данная выставка организована посольством Молдовы в Азербайджане. В экспозицию вошло более 50 художественных произведений, выполненных в различных техниках живописи. Основные мотивы работ – молдавские деревни, архитектура старого Кишинева, а также быт жителей Молдовы.

Посол Молдовы в Азербайджане Георге Леука отметил, что экспозиция "Сердце мое - Молдова" организована в рамках проходящего в столице Азербайджана фестиваля "Недели Франкофонии".

Говоря о творчестве художников, дипломат подчеркнул, что Антонина и Виталий Грищук на протяжении 25 лет участвуют в художественных выставках, их произведения были представлены в Молдове, Румынии, России, Израиле, Испании, Люксембурге, Бельгии, Германии, Японии, Франции. Работы художников хранятся в государственных и частных коллекциях во многих странах мира.

Было отмечено, что данное мероприятие играет значимую роль в деле укрепления и развития отношений между двумя странами в сфере культуры и искусства.

Виталий Грищук в свою очередь выразил признательность организаторам вернисажа, а также всем присутствующим на мероприятии гостям. "Мы привезли в ваш прекрасный город частицу нашей Родины, частицу Молдовы. Надеюсь, наши произведения понравятся бакинской публике", - добавил он.

Далее гости вечера ознакомились с экспозицией, в которую вошли работы, выполненные в разных техниках, среди которых акварель, гравюра, живопись тушью. В своих произведениях авторы изобразили старые дома, узкие улочки, архитектурные здания Кишинева, городские и сельские пейзажи Молдовы, быт жителей страны. Любовь Антонины и Виталия Грищук к Молдове отражается в каждом произведении. Картины авторов буквально пропитаны этой любовью, поэтому все они излучают тепло и свет.

(Автор: Джани Бабаева)

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