Азербайджанские пехлеваны на празднике искусств в Саатлы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Саатлы состоялся творческий фестиваль "Из регионов в регионы" ("Bölgələrdən bölgələrə"), проводимый по инициативе министерства культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Фестиваль "Из регионов в регионы", который уже был проведен в Гяндже, Агстафе и Агдаше, превратился в настоящий праздник культуры и искусств, демонстрирующий культурное богатство всех регионов страны.

В мероприятии, которое прошло в Олимпийском спортивном комплексе в Саатлы, приняли участие представители министерства культуры Азербайджана, Исполнительной власти Саатлинского района, деятели искусства, а также гости из других регионов страны.

На мероприятии было отмечено, что основной задачей проекта является пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегионального обмена. Фестиваль служит ознакомлению с культурным многообразием всех регионов Азербайджана, наследием ремесленного мастерства и искусства, расширению культурного обмена между регионами и зарождению новых инициатив.

Гости фестиваля ознакомились с экспонатами, представленными 16 региональными ведомствами министерства культуры. В специально установленных шатрах гости смогли ознакомиться с образцами древних местных ремесел регионов, а также сувенирами и изделиями различных видов декоративно-прикладного искусства.

Также на мероприятии был представлен книжный уголок, посвященный "Году Насими". Напомним, что в связи с 650-летием великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год "Годом Насими" в Азербайджане.

Была представлена концертная программа с участием коллективов художественной самодеятельности, фольклорных и танцевальных групп. Особенно зрителям запомнились выступление инструментального ансамбля "Muğan", фольклорного коллектива "Adıgün", а также группы пехлеванов "Cəngavər".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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