Гармония пространства! Традиционное искусство Азербайджана в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Москве Государственном музее искусства народов Востока состоялось открытие выставки «Гармония пространства. Традиционное искусство Азербайджана».

Значение открывшейся в Музее Востока выставки трудно переоценить. Важную роль экспозиции в расширении гуманитарных контактов между Россией и Азербайджаном отметил руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев: «Сегодня гуманитарное взаимодействие России и Азербайджана уже стало самостоятельным процессом, объединяющим два государства на уровне гражданского общества. И вот это сотрудничество двух музеев – Государственного музея Востока и Азербайджанского музея ковра – которое позволило москвичам и гостям столицы познакомиться с изумительными образцами материальной культуры Азербайджана, лучше всего показывает насколько глубоко и полно сегодня осуществляется культурный обмен между нашими странами. И особо подчеркну – насколько он востребован обеими сторонами!» – сказано в приветствии депутата Госдумы РФ.

Совместное культурное мероприятие традиционно получило внимание и одобрение на самом высоком уровне: свою поддержку проекту высказали и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу и министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Россией и Азербайджаном охватывает абсолютно все сферы отношений двух стран, в том числе каждые три года обновляется Договор о сотрудничестве между министерствами культуры России и Азербайджана, который является основой для межкультурного диалога и множества совместных культурных проектов.

На торжественном открытии выставки звучали слова благодарности руководству и коллективам Музея Востока и Азербайджанского музея ковра, и не только за великолепно подготовленную выставку, но и за выдающийся пример масштабного культурного проекта, реализация которого была возможна только совместными усилиями специалистов из России и Азербайджана и, несомненно, обогатила обе стороны.

Собравшимися было отмечено традиционно бережное и внимательное отношение российской стороны к азербайджанской культуре, в том числе в организации многочисленных выставок азербайджанских художников и мастеров декоративного искусства. Генеральный директор Музея Востока Александр Седов родился в Азербайджане и питает к исторической родине самые тёплые чувства, восторженно отзываясь о её культуре и, несомненно, глубоко понимая её.

Заведующая отделом музейного дела и контроля культурных ресурсов Министерства культуры Азербайджана Азада Гусейнова выразила надежду на продолжение сотрудничества между российскими и азербайджанскими музеями: «Выставка показывает всю красоту, всю гармонию нашего искусства. Очень хочется верить, что она послужит развитию культурных связей между нашими народами».

Был особо отмечен и вклад в процесс культурного обмена и организацию выставки Азербайджанского музея ковра, который специалисты характеризуют не иначе как первый в мире музей данного профиля, флагман в музейном деле Азербайджана, культурный и научный центр, ежегодно принимающий более 100 000 посетителей. Атташе по культуре посольства Азербайджана в России Нигяр Ахундова заметила: «Сегодняшняя выставка так прекрасна, потому что она – «дитя любви» двух замечательных музеев – Музея Востока и Азербайджанского музея ковра».

Детище двух музеев с азербайджанской стороны курировала лично директор Азербайджанского музея ковра Ширин Меликова. На открытии выставки она отметила, что с Музеем Востока Азербайджан связывают тесные узы: первым экспонатом этого музея стал именно азербайджанский ковер «Бахманлы», с которого начинается и экспозиция выставки «Гармония пространства». В настоящее время между Государственным музеем Востока и Музеем ковра заключён Договор о сотрудничестве, в рамках которого проводится уточнение атрибуции азербайджанских экспонатов российского музея и, конечно, организуются совместные выставки. «Эта выставка раскрывает душу нашего народа, показывает наше восприятие красоты и особой гармонии. Она получилась яркой, красочной, – поделилась директор Музея ковра. – Мы хотели показать красоту и своеобразие традиционного азербайджанского интерьера. А в каждом доме Азербайджана самое главное – гость. Так что милости просим к нам в гости! А Музей Востока мы ждём в Баку с ответной выставкой в нашем музее».

Куратор выставки от Музея Востока искусствовед Мария Филатова готовила эту выставку с особым, трепетным чувством, ведь свое детство она провела в прекрасном Баку. Очень высоко она оценила и вклад азербайджанских коллег - прекрасную работу по созданию текстов экспликаций, которые подробно и полно рассказывают обо всех предметах выставки. «Вещи начинают жить по-настоящему, когда мы узнаём, как они использовались раньше», – пояснила куратор выставки.

А руководитель Центра российско-азербайджанской дружбы Наталия Красовская комментируя это культурное событие, особо подчеркнула: «Совместно организованная великолепная выставка не только объединила две команды талантливых профессионалов музейного дела из Москвы и Баку, но и, несомненно, будет способствовать лучшему узнаванию и пониманию россиянами богатой и древней азербайджанской культуры, укрепляя добрососедские отношения между народами России и Азербайджана».

Материал предоставлен пресс-службой межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

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