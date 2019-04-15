Имена членов жюри VI Фестиваля буктрейлеров Азербайджана держат в тайне

БАКУ /Trend Life/ - Жюри VI Фестиваля буктрейлеров Азербайджана приступило к оценке работ, сообщил Trend Life учредитель и директор проекта, киноактер Руслан Сабирли.

"Оргкомитет фестиваля провел проверку буктрейлеров на их соответствие правилам и требованиям проекта. Принятые буктрейлеры отправлены жюри, имена которых не разглашается до голосования. Хотелось бы отметить, что члены жюри проводят голосование не совместно, а по отдельности, т.е. никто не знает оценок коллег. Все это обеспечивает объективность результатов. Желаем всем участникам удачи!", - отметил Руслан Сабирли.

Фестиваль проходит под слоганом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!" (Популяризуй книгу, популяризуйся книгой!) при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Международного центра мугама, киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и мобильного оператора Azercell Telecom.

Напомним что, денежные призы за первое, второе (2 места) и третье (3 места) места – 1.000, 800(каждый) и 500 (каждый) манатов, соответственно; а за номинацию "Лучший мобильный буктрейлер" – 1.000 манатов.

Буктрейлер – это видеоролик или трейлер, который включает в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализируя ее содержание, нацеленный на ее продвижение среди читателей.

Целями Фестиваля буктрейлеров являются пропаганда книг и книгочтения в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношений к книгочтению, выявление талантливых и креативных молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусство и направление в бизнесе.

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