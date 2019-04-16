В России все больше интересуются культурой Азербайджана. А теперь в Баку! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Все больше россиян интересуется культурой Азербайджана, и все больше людей хотели бы побывать в Баку благодаря сотрудничеству российских и азербайджанских музеев.

Новые знания – это модно и интересно, именно поэтому на московских лекциях всегда много слушателей, и особенно востребованы лекции по этнографии. В России любят путешествовать – поэтому часто новые знания, что называется, из первых рук, помогают решиться на поездку, подготовиться к ней, выяснить, что интересного есть в разных странах, чего никак нельзя пропустить. Именно поэтому лекции о культуре разных народов пользуются большой любовью слушателей. Вот, к примеру, лекция директора Азербайджанского музея ковра Ширин Меликовой «Роль текстиля в традиционном азербайджанском интерьере» в Музее Востока в Москве– как заметили сами же организаторы, для выходного дня народу было более чем достаточно. И это понятно: не каждый день можно узнать все о традициях и быте Азербайджана из уст директора знаменитого Музея ковра, да еще во время прекрасной выставки «Гармония пространства. Традиционное искусство Азербайджана», где представлены знаменитые ковры, вышивка золотом, посольские скатерти, украшения…

«Я еще не была на выставке – и это очень хорошо, потому что во время лекции я получила подготовку, и глаза будут смотреть уже не просто на экспонаты. Мы будем видеть смысл, сакральное значение этих предметов, - говорит Александра. В Музее Востока она не была никогда, и первый опыт оставил у девушки самые приятные впечатления. – Лекция совершенно замечательная. Я очень интересуюсь Востоком, но традиции Азербайджана в какой-то степени экзотика для меня. Сложно говорить сразу после – потому что надо перечитать записи, но первые впечатления потрясающие. Это культура с одной стороны далекая, а с другой стороны близкая, и хочется ее коснуться, побывать в Азербайджане, побольше узнать. Я надеюсь, что таких мероприятий будет больше».

Лекция Ширин Меликовой действительно производит впечатление: это подробный рассказ об устройстве быта азербайджанского дома, о его «скрытой красоте», когда внешне скромный облик глинобитного здания с лихвой восполнялся внутренним убранством, о значении ковра для культуры, где вся жизнь фактически проходила на полу. История ковроткачества Азербайджана – это история самого народа, и очень интересно, какую роль сыграл здесь тот период, когда будущая республика вошла в состав Российской империи в 1813 году. К этому моменту расцвет ковроткачества в какой-то степени остался позади из-за многочисленных войн на Востоке. Шахских заказов для крупных мастерских, где создавали настоящие шедевры, становилось все меньше, размеры ковров сокращались, секреты и узоры утрачивались. Чтобы остановить это, был создан кустарный комитет в Тифлисе, который стал восстанавливать композиции старинных ковров.

«На Кавказ привезли гениального художника того времени Юлиуса Страубе, - рассказывала Ширин Меликова. – Вместе со своими коллегами он ездил в экспедиции, собирал старинные ковры, делал эскизы. Именно Страубе первым придумал перенос эскиза на миллиметровую бумагу. Это были образцы старинных ковров, потрясающе тонкая работа. Стали открывать показательные мастерские и ткать ковры. Было много проблем – несовпадение цвета, технических показателей, но это был промысел, равный нефтяному, а кустарный комитет работал до Первой мировой, почти 100 лет».

Рассказывала директор Музея ковра и о свадебных традициях, и многое из этой лекции впечатлило даже профессионалов, неплохо знающих этнографию. Обычным же посетителям это напомнило о традициях собственных народов. «Я татарка, - говорит Роза Фархутдинова. – Пока я слушала, я сразу представляла, как жили наши бабушки в это время и что делали - как замуж выходили, а что готовили, а какое приданое, как это соотносится с нашей культурой? Это было очень интересно. Кроме того, это дополнило мои знания об Азербайджане, куда я собираюсь съездить уже в мае. Мне и до этой лекции хотелось посетить страну, а теперь тем более».

Директор Музея Востока Александр Седов надеется на то, что лекция его коллеги Ширин Меликовой не станет последней – как и выставка, которую проводит сейчас в Москве Музей ковра. «Года полтора назад мы подписали соглашение – проводим теперь совместные исследования. Наши выставки проходили в Баку, мы тоже принимаем экспозиции, в том числе азербайджанских художников - и тех, что живут в Москве, и тех, что приезжают к нам из республики. Слава богу, у нас с Азербайджаном налажены теплые, дружеские отношения. Мы ждем новых встреч», - говорит Александр Седов. Руководитель Центра РАД Наталия Красовская замечает, что межмузейное сотрудничество двух стран, гуманитарный обмен активно способствуют тому, что жители России и Азербайджана лучше узнают друг друга. «Лекция Ширин Меликовой не только помогает людям лучше понять красочную экспозицию материальной культуры Азербайджана, которая с успехом проходит в Музее Востока. Она помогает удовлетворить большой интерес, который существует в России по отношению к культуре этой близкой, дружественной нам страны», - полагает эксперт.

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев также надеется на то, что подобные лекции станут доброй традицией Музея Востока. «Я знаю, что за последние пять лет интерес к культуре Азербайджана в России очень вырос, причем как в центре страны, так и в регионах. Это случилось благодаря тому, что Азербайджан активно работает над привлечением российских туристов, проводит множество интереснейших крупных мероприятий – и культурных, и спортивных. Это страна, в которой нет языкового барьера для приезжающих из России, страна, которой есть, что показать, близкая нам по духу и историческим связям. Поэтому, конечно, россиянам хочется больше знать об Азербайджане – а это, в свою очередь, способствует и желанию посетить Баку и другие города, и пониманию культуры и менталитета. А значит – и укреплению дружеских связей, которые существуют между нашими народами и, уверен, будут существовать и впредь», - говорит депутат.

Материал предоставлен пресс-службой межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

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