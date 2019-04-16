Азербайджанские актеры покорили Санкт-Петербург (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Город на Неве в очередной раз принял коллективы русскоязычных театров из Азербайджана, Грузии, Литвы, Латвии, Казахстана, Болгарии, Эстонии и Беларуси, которые показали свое мастерство в рамках Международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии "Встречи в России".

Фестиваль приурочен к Году театра в России. Тема фестиваля (проводится с 1998 года) нынешнего года – "Русский роман", поэтому петербуржцы смогли увидеть спектакли, в основу которых легли не только произведения русской классической литературы, но и пьесы современных драматургов.

С большим успехом прошла премьера спектакля "В поисках смысла", поставленного театром азербайджанского режиссера Ильгара Сафата - "Сафат театр" - по мотивам одноименной пьесы израильского драматурга Идо Нетаньяху.

В произведении рассказывается об известном психологе, выдающемся ученом Викторе Франкле, прошедшем ужасы Холокоста, выжившем в четырёх фашистских лагерях смерти, и создавшем такое мощное направление в психологии, как логотерапия.

Благодаря великолепной игре актеров - народных артистов Азербайджана Людмилы Духовной и Мабуда Магеррамова, актеров Азера Айдемира и Румии Агаевой, зрители смогли проникнуться этой проблемой и ощутить эмоции, чувства человека, пережившим трагические события.

Зрители после окончания постановки стоя аплодировали творческому коллективу - всем тем, благодаря кому им удалось провести прекрасный вечер.

(Автор: Вугар Иманов)

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