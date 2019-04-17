Пасхальный базар в Баку (ФОТО)

17 апреля 2019 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в городе Баку открылся юбилейный Х Благотворительный Пасхальный базар, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ. Мероприятие традиционно организовано представительством Россотрудничества в Азербайджане совместно с Бакинско-Азербайджанской епархией Русской православной церкви.

Гостей и участников благотворительного базара приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр.

На благотворительном базаре азербайджанские художники и мастера народных промыслов представляют свои работы – картины, вышивку, куклы, различные поделки и другие изделия. Прошла благотворительная лотерея, победители которой получили памятные призы.

Посетители Пасхального базара познакомились с развернутой в РИКЦ фотовыставкой российского фотохудожника Романа Солопова "На Пути Господнем", предоставленной Государственным военно-историческим и природным музеем-заповедником "Куликово поле".

Все вырученные средства в ходе Пасхального базара будут переданы на благотворительность.

Пасхальный базар также будет открыт в РИКЦ до 17 апреля с 11:00 до 17:00.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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