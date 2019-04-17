Итальянцы в Баку, или Сильвана Фроли в роли Тоски

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 12 мая состоится показ спектакля "Тоска" Джакомо Пуччини, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Показ пройдет в рамках совместной культурной программы театра и посольства Италии в Азербайджане.

Партию Тоски будет исполнять известная итальянская оперная певица Сильвана Фроли. Ее гастроли с большим успехом проходили в оперных театрах Бельгии, Германии, Норвегии, Англии, Испании и в США. В роли Каварадосси выступит лауреат международных конкурсов вокалистов Виталий Ковальчук, ныне живущий и работающий в Италии.

Партию Скарпиа будет исполнять солист Национального академического театра оперы и балета Беларуси, заслуженный артист Беларуси Владимир Громов.

Оперой будет дирижировать известный итальянский дирижер, профессор, главный дирижер Македонского государственного театра оперы и балета Якопо Сипари ди Пескассероли. Он также является приглашенным дирижером Катарского филармонического оркестра, Стамбульского национального симфонического оркестра, оркестра Национального театра Белграда и симфонического оркестра Мексики.

В спектакле также примут участие ведущие солисты театра оперы и балета - народные артисты Азербайджана Али Аскеров и Акрам Поладов, заслуженные артисты Джахангир Гурбанов, Алиахмед Ибрагимов и другие.

(Автор: Джани Бабаева)

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