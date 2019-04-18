В Баку появится итальянская красавица Мими

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 18 мая состоится показ спектакля "Богема" Джакомо Пуччини, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Показ спектакля пройдет в рамках совместной культурной программы театра и посольства Италии в Азербайджане.

Партию Мими исполнит заслуженная артистка Азербайджана Афаг Аббасова, партию Мюзетты - заслуженная артистка Инара Бабаева. В роли Рудольфа выступит лауреат международных конкурсов вокалистов Виталий Ковальчук, ныне живущий и работающий в Италии, а партию Марселя - итальянский вокалист Лука Бруно.

Оперой будет дирижировать лауреат международных конкурсов дирижеров Беатриче Венеции (Италия). Ее гастроли с большим успехом проходили в лучших оперных театрах и концертных залах Европы.

В спектакле также примут участие ведущие солисты театра оперы и балета - народные артисты Али Аскеров (партия Альциндора) и Акрам Поладов (партия Коллена), заслуженные артисты Турал Агасиев (партия Шонара), Алиахмед Ибрагимов (партия Парпиньола) и другие.

Сюжет: Все события в опере разворачиваются в Латинском квартале Парижа, в 1830 году. В небольшой мансарде по вечерам собираются четыре друга. Их многие знают и в шутку иногда называют «мушкетерами»: Рудольф (поэт), Коллен (философ), Шонар (музыкант), Марсель (художник). Своим дружным квартетом они часто посещают кафе «Момю», в котором собираются завсегдатаи – свободные художники. Ребята часто шутят и с юмором стараются относиться ко всему, даже к проблемам, которые постоянно возникают на жизненном пути.

В их комнате как всегда холодно, и нет денег даже на еду, но ребята не унывают, ведь они всегда найдут выход из любой ситуации. Даже своему арендатору они умудряются подолгу не платить за жилье.

И однажды в жизни Рудольфа появлется любовь - красавица Мими. Молодые люди знакомятся и понимают, что между ними вспыхивают взаимные чувства. Девушка теперь проводит все свое свободное время с любимым и его друзьями. Однако, чувство ревности Рудольфа... Совершенно неожиданно для всех открывается страшная правда – возлюбленная Рудольфа больна чахоткой. Девушка в отчаянии и вынуждена разлучиться с любимым...

(Автор: Джани Бабаева)

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