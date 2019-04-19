БАКУ /Trend Life/ - Жюри VI Фестиваля буктрейлеров Азербайджана оценила работы, сообщил Trend Life учредитель и директор проекта Руслан Сабирли.

"В данный момент оргкомитет суммирует оценки, после чего будут определены победители. Члены жюри проводили голосование не совместно, а по отдельности, т.е. никто не знал оценок коллег. Все это обеспечивает объективность результатов. Желаем всем успехов!", - отметил Руслан Сабирли.

В состав жюри вошли: народный артист, режиссер, сценарист и актер Шейх Абдул Махмудбеков, заслуженный деятель искусств, писатель, сценарист, режиссер, журналист Орхан Фикретоглу, заслуженная актриса, актриса театра и кино Гюльзар Гурбанова, заслуженная актриса, актриса театра и кино Малахат Аббасова, писательница, публицист, журналист Гюнель Анаргызы, учредитель и директор проекта, продюсер, киноактер Руслан Сабирли.

Фестиваль проходит под слоганом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!" (Популяризуй книгу, популяризуйся книгой!) при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Международного центра мугама, киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и мобильного оператора Azercell Telecom.

Напомним что, денежные призы за первое, второе (2 места) и третье (3 места) места – 1.000, 800(каждый) и 500 (каждый) манатов, соответственно; а за номинацию "Лучший мобильный буктрейлер" – 1.000 манатов.

Буктрейлер – это видеоролик или трейлер, который включает в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализируя ее содержание, нацеленный на ее продвижение среди читателей.

Целями Фестиваля буктрейлеров являются пропаганда книг и книгочтения в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношений к книгочтению, выявление талантливых и креативных молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусство и направление в бизнесе.

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(Автор: Вугар Иманов)

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