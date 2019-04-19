Флаги Азербайджана, Карабахские скакуны и военнослужащие (ФОТО)

19 апреля 2019 14:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Тертерском районе прошел творческий фестиваль "Из регионов в регионы" ("Bölgələrdən bölgələrə"), проводимый по инициативе Министерства культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Фестиваль был организован в Парке Гейдара Алиева города Тертер с участием представителей общественности, деятелей культуры и искусства, гостей из регионов страны.

В рамках фестиваля была представлена экспозиция, подготовленная 16 региональными управлениями министерства культуры. В нее вошли образцы декоративно-прикладного искусства, произведения живописи, изделия ручной работы, а также панно, созданные не кистями и красками, а с помощью гвоздей и нитей. В частности, представители Исмаиллинского района показали работы по металлу, предметы быта и платки кялагаи. Мастера из Сумгайыта показали работы по художественной вышивке, чайные сервисы, изделия из дерева и различные украшения. Гости из Масаллы представили работы по ковроткачеству, вышивке и керамике. Художник резьбы по дереву Сарвар Абдуллаев удивил гостей фестиваля своими композициями Центра Гейдара Алиева, Мечети и Дома чая города Агдам, Дома правительства Азербайджана и т.д. На фестивале были также представлены образцы декоративно-прикладного искусства народов мира – экибаны, квилинги, гобелены и т.д., а также вернисаж художественных работ и выставка книг, посвященная 650-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта, мыслителя и философа Имадеддина Насими и Году Насими.

В своем выступлении глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов отметил, что основная цель проекта - пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегионального обмена. Фестиваль служит ознакомлению с культурным многообразием всех регионов Азербайджана, наследием ремесленного мастерства и искусства, расширению культурного обмена между регионами и зарождению новых инициатив.

Особый интерес вызвали Карабахские и Газахские ковры, потрясающий номер с флагами Азербайджана, Карабахскими скакунами и мастерством военнослужащих, театрализованная композиция с героем огузского эпоса Деде Горгуда, посвященная истории развития национальной культуры.

Вниманию гостей была представлена яркая концертная программа, в ходе которой исполнители, фольклорные и танцевальные коллективы выступили с яркими номерами.

(Автор: Вугар Иманов)

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