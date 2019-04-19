Мугам 2019 – осталось 14 финалистов (ФОТО)

19 апреля 2019 19:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend / - В Международном центре мугама прошел шестой тур финальной стадии Телевизионного конкурса "Мугам 2019", проводимого в рамках проекта Фонда культуры Азербайджана при содействии Фонда Гейдара Алиева, организационной поддержке Азербайджанского телевидения и Министерства культуры, сообщает Trend Life.

В состав жюри входят - народные артисты Алибаба Мамедов, Ариф Бабаев, Сакина Исмайлова, Мансум Ибрагимов, Мелекханум Эйюбова, секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Сардар Фараджев и секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми. Ведущие Нурлана Джафарова и Эмиль Шахзаде предстали в костюмах от Центра азербайджанской национальной моды Гюльнары Халиловой.

Перед началом конкурсных программ были прослушаны, хранящиеся в Золотом фонде Азербайджанского телевидения, записи выступлений известных исполнителей мугама Сабира Мирзоева и Эйнуллы Джабраилова.

Конкурсные выступления прошли в сопровождении ансамблей музыкантов первого и второго составов - Рашада Ибрагимова (тар 1-го состава), Тебриза Юсубова (кяманча 1-го состава), Рустама Муслимова (тар 2-го состава), Эльнура Салахова (кяманча 2-го состава), Адиля Муслимова (балабан), Сиявуша Керимова (нагара), Айсу Садыговой (канон) и Идриса Гусейнова (уд).

После выступления каждого из участников членами жюри проводился тщательный анализ выступления, высказывались соответствующие замечания, давались полезные рекомендации и ставились объективные оценки.

По итогам двух конкурсных дней шестого тура участники получили следующие баллы:

- Хаял Гусейнов, Гусейн Сяба, Зульфия Джабраилзаде, Фаик Акберов, Вялиш Мирзоев, Наджиба Мамедова, Сума Тапдыгова, Мурад Рустамзаде и Илаха Рустамова - по 63 балла;

- Галям Годжаманова, Тариэль Велиев, Тюркана Наджафова и Раван Гочаев - по 62 балла;

- Мехин Гараева - 61 балл; и Зибяр Заманова - 58 баллов, которая в соответствии с условиями проекта (набрала наименьшее количество балов) покинула конкурс.

Таким образом, борьбу продолжают 14 участников телевизионного конкурса «Мугам-2019». Седьмой тур пройдёт в регионах республики 23 и 25 апреля.

(Автор: Вугар Иманов)

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