Известные произведения в исполнении молодых дарований Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева была представлена концертная программа в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии. Концерт прошел под названием "Сегодняшняя молодежь".

В концертной программе выступили лауреаты международных и республиканских конкурсов – пианисты Шукуфа Ализаде, Севиндж Агаева, Амалия Агаева, Фатима Мамедзаде, Джамала Абдинзаде, Анара Шафиева, Фидан Нагизаде, Али Бабазаде, Фатима Алиева, таристы Бахрам Мурсалиев и Эмиль Гурбанов, кларнетист Орхан Ибрагимов, вокалисты Камилла Иманова (сопрано), Фидан Мамедзаде (сопрано), Гюнель Биннатли (сопрано), Эльяр Алиев (баритон), а также вокальное трио, в состав которого вошли - Тофиг Зейналов (тенор), Сулейман Махмудов (баритон) и Эльяр Алиев (баритон).

В исполнении молодых дарований прозвучали известные сочинения Иоганнеса Брамса, Фридерика Шопена, Вольфганга Амадея Моцарта, Феликса Мендельсона, Гара Гараева, Тофига Гулиева, Фикрета Амирова, Эмина Сабитоглу, Фархада Бадалбейли, а также азербайджанские народные песни. Свои произведения представили слушателям молодые композиторы Умида Хаят и Айсель Алиханлы.

Каждое выступление участников концерта было встречено публикой бурными аплодисментами.

Напомним, что в 2018 году в рамках проекта "Gənclərə dəstək", реализуемого при совместной организации министерства культуры Азербайджана, Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева было представлено более 20 концертных программ.

Основной задачей проекта "Gənclərə dəstək" является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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