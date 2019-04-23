Таланты Азербайджана выступят с концертом

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева седьмого мая будет представлена очередная концертная программа в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

На вечере в сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов под управлением дирижера Илахи Гусейновой выступят молодые музыканты – лауреаты международных и республиканских конкурсов.

Участники программы - Али Меликов (тар) Махир Гаджиев (кяманча), Мелек Асадуллаева (фортепиано), Атифа Гарабагы (вокал), Асим Пиримов (тар), Шамиль Раджабов (гармонь), Рабиль Ширализаде (ханенде), Гюнель Гасымова (ханенде), Забут Халыг (тар), Мадина Ахундова (фортепиано), Мехинбану Байрамлы (канон), Исмаил Асадли (вокал), Рашад Мадатов (тар), Фарид Нагиев (гармонь), Асмер Мехдизаде (ханенде), Гисмет Исмаилов (гармонь).

В концертной программе прозвучат произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Напомним, что в 2018 году в рамках проекта "Gənclərə dəstək", реализуемого при совместной организации министерства культуры Азербайджана, Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева было представлено более 20 концертных программ.

Основной задачей проекта "Gənclərə dəstək" является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)

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