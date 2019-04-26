Определены победители Международного конкурса имени Азера Дадашева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Подведены итоги IV Международного конкурса имени Азера Дадашева, организованного при содействии Союза композиторов Азербайджана и Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

В Большом зале БМА состоялась церемония награждения лауреатов конкурса молодых пианистов и гала-концерт. Почетные дипломы и премии победителям конкурса вручал народный артист Азербайджана, художественный руководитель конкурса, профессор Азер Дадашев. На вечере прозвучали произведения Азера Дадашева. В нем также приняли участие зарубежные участники конкурса - Айлин Элемдари из Ирана и Лейла Джавадова из России, которые не прошли в финал.

Первая премия и Диплом I степени - Айсу Мустафазаде (Детская музыкальная школа города Астара, 13 лет).

Вторая премия и Диплом II cтепени - Илькнур Зейналов (Школа - студия при БМА,10 лет), Эмиль Рагимов (ДМШ № 34, 11 лет), Хумай Набиева (Школа-студия при БМА, 16 лет), Кенюль Мамедова (Казахстан, 24 года).

Третья премия и Диплом III степени - Томрис Эйвазлы (Школа искусств № 5 имени Фикрета Амирова, 10 лет).

Специального Диплома и премии удостоена педагог победителя конкурса – преподаватель ДМШ города Астара Айбениз Дадашева.

Основанный в 2010 году, конкурс стал традиционным и проводится в Баку каждые три года. Конкурс состоял из трех туров. Прослушивания велись по двум возрастным группам – младшая (до 16 лет) и старшая (16-25 лет). В программу выступлений конкурсантов входили произведения мировых классиков и Азера Дадашева.

Председатель оргкомитета - председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде. В состав жюри входили - народный артист СССР и Азербайджана, ректор БМА, профессор Фархад Бадалбейли (председатель), народная артистка, проректор БМА, профессор Егяна Ахундова, заслуженный учитель, проректор БМА, профессор Нармина Гулиева, заслуженный учитель, заведующая кафедрой «Специальное фортепиано», профессор БМА Назакет Римази, народный артист, профессор Азер Дадашев.

(Автор: Вугар Иманов)

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