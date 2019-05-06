В Баку пройдет концерт в честь Дня национального спасения

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 13 июня в 19.00 пройдет концерт “Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam!", посвященный День национального спасения – 15 июня, сообщает Trend Life.

В концертной программе примут участие народные артисты Флора Керимова, Мубариз Тагиев, Афтандил Исрафилов, Фаик Агаев, Кенуль Хасиева, заслуженные артисты Джабир Абдуллаев, Бести Севдиева, Нурия Гусейнова, Алмах Оруджова, Салим Аббасов, Эльза Сейидджахан, исполнители Назим Фаэтончу, Нармин Керимбекова, Пярвиз Бюльбюля, Туркан Велизаде. Ниям Салами, Айгюн Искендерли, Анара Мамедова, Илькин Фуад, Эльхан Гараханоглу, Мурад Садых, Айгюн Агаева, Самира Эфенди, ашуг Намиг Фархадоглу и Азербайджанский государственный ансамбль танца. Ведущий вечера – Эльджан Расулов.

Цена билетов от 10 до 50 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az. Номера для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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