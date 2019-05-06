Международный фестиваль анимационных фильмов в Баку: в состав жюри вошли дети

6 мая 2019 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 18-21 октября 2019 года пройдет II Международный фестиваль анимационных фильмов ANİMAFİLM (II ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalı), сообщил Trend Life учредитель проекта Рашид Агамалыев.

Агамалыев подчеркнул, что девиз фестиваля - "Новый взгляд на традиции и развитие" (Ənənə və inkişafa yeni baxış).

Также в текущем году заявки на фестиваль можно отправить с помощью большой платформы для отправки работ на фестивали – FilmFreeway.

Фестиваль пройдет в следующих категориях - "Лучший короткометражный анимационный фильм" (до 20 минут), "Лучший короткометражный азербайджанский анимационный фильм" (до 20 минут), "Лучший короткометражный анимационный фильм" (до 10 минут), "Лучший оригинальный сценарий для короткометражного анимационного фильма" (текст не должен превышать 6000 знаков с пробелами).

Международное жюри фестиваля возглавит Масуд Панах. Также будет создано жюри, в которое войдут дети. Жюри определит победителя в категории "Лучший детский анимационный фильм".

Отметим, что последний срок подачи заявок - 31 июля, и уже поданы заявки по 60 работам из 32 стран.

Более подробную информацию можно получить на сайте фестиваля www.animafilm.az.

(Автор: Джани Бабаева)

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