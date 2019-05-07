Как азербайджанский танцор создал сам себя (ФОТО)

7 мая 2019 18:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку азербайджанский танцор, студент Московского государственного института культуры Фарид Казаков вместе со своими воспитанницами представили хореографическую композицию "Создай себя сам", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Фарид является обладателем гран-при Международного конкурса-фестиваля "Кремлёвские звёзды" в номинации "Хореография", состоявшегося недавно в Москве.

Фарид Казаков окончил Бакинскую академию хореографии, является лауреатом международных конкурсов. Несмотря на свой юный возраст, он уже продолжительное время является главным тренером Международной академии гимнастики, акробатики и танца "SanSara" (Москва) и преподавателем Бакинской школы гимнастики и танца " Zabradance ".

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов говоря о деятельности Казакова, подчеркнул несомненные творческие успехи молодого азербайджанского танцора.

"Ещё лет пять тому и назад, Фарид мне заявил, что придет время, и он будет первым на азербайджанской сцене. И что он очень хочет станцевать на сцене Большого театра в Москве. Мне кажется, он достигнет своей цели", - отметил он.

(Автор: Джани Бабаева)

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