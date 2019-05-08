Кямал Абдулла представил "Долину кудесников", где царит вечная весна, правда и красота (ФОТО)

8 мая 2019 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре 6 мая прошла презентация романа известного писателя, драматурга, председателя Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма, ректора Азербайджанского университета языков, академика Кямала Абдуллы “Долина кудесников” (“Cămpia Vrăjitorilor”) на румынском языке, сообщает Trend Life.

Книга была переведена на румынский язык доцентом Ясского университета имени А. И. Кузы Людмилой Бежинару и ее ученицей Ириной Милеа. В мероприятии приняли участие посол Румынии в Азербайджане господин Дан Ианку, известные ученые и общественные деятели, педагоги и студенты АУЯ, представители творческой интеллигенции и молодежи.

Кямал Абдулла рассказал об идее создания книги, который был опубликован в 2006 году и издан на нескольких языках в разных странах мира. "Долина кудесников" - это яркий образец постмодернистского романа в азербайджанской литературе. На фоне расшатанного в своих основаниях, жестокого реального мира автором создан образ идеального и гармоничного мира кудесников, где царит вечная весна, правда и красота. Изображенная в романе и противопоставленная реальному миру долина - это и есть место обитания души и духовных ценностей.

Переводчик книги Людмила Бежинару рассказала о трудностях, возникших в процессе работы над переводом романа на румынский язык. Она отметила, что книга, вызвавшая большой интерес у румынских читателей и литературных критиков, будет представлена на Книжной ярмарке европейских издательств в ноябре этого года.
Презентация книги продолжилась интересной дискуссией между автором, переводчиком и аудиторией. В заключении прошла автограф-сессия книги.

(Автор: Вугар Иманов)

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