Родина – Мать. С любовью к Азербайджану! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ -

Представлен клип “Ana Vətənim” (Родина-Мать), снятый Общественным телевидением Азербайджана (İTV) на слова Рухии Рустамовой и музыку Ульвии Бабирли в аранжировке Бабира Бабирли, сообщила Trend Life автор проекта Ульвия Бабирли.

В клипе снялись юные исполнители - участники и лауреаты международных конкурсов Марьям Велиева, Мухаммед Аллахвердиев, Нурай Рахман, Руфат Мамедов и Руслан Исмайлов.

Патриотизм – это любовь к своей Родине, к своему народу, к людям, которые окружают человека. Мир, который нас окружает, в первую очередь формируем мы сами. И чтобы окружающий мир был к тебе дружелюбен, чтобы твоя страна отвечала тебе любовью и заботой, нужно сначала постараться самому, начать с себя. Вот для чего необходимо воспитывать в ребенке патриотизм. Надо с детства приучать человека к тому, что любить свою страну – это не простые слова, а действия. Пусть малыш с ранних лет привыкает заботиться об окружающем мире, проявлять терпение и понимание к близким людям, уважать соотечественников. Истинный патриот будет стараться сделать свою страну лучше.

Композиция представлена в виде оды с использованием различных музыкальных жанров – эстрады, вокала, рэпа и мугама. Режиссер – Илькин Ширинли, оператор – Эмин Рагимов, монтаж – Алекс Анищенко, дрон-оператор Мурад Гурбанов, продюсер – Руфат Мамедов.

(Автор: Вугар Иманов)

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