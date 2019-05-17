Чингиз Мустафаев вышел в финал "Евровидения 2019" - определены все финалисты (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На арене "Экспо Тель-Авив" города Тель-Авив прошел второй полуфинал 64-го международного конкурса песни "Евровидение", сообщает Trend Life.

Ведущие конкурса: Бар Рафаэли - топ-модель и телеведущая, Эрез Таль - журналист, режиссёр, радио- и телеведущий, продюсер популярного реалити-шоу «Big Brother», Асси Азар - телеведущий и сценарист; Люси Аюб - журналистка и телеведущая. Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать").

Представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев выступил под номером 18 с песней "Truth" ("Правда"). Авторы композиции – международная группа: Борислав Миланов, Трей Кэмпбелл, Бо Дж, Пабло Динеро, Хостесс и Чингиз Мустафаев. Сценический номер исполнителя включал в себя графическое оформление и визуальные эффекты. На сцене стояли два робота, которые по задумке постановщиков чинили разбитое сердце артиста.

Во втором полуфинале также выступили (страна, участник, песня): Армения – Srbuk, «Walking Out», Ирландия - Сара Мактернан, «22», Молдова - Анна Одобеску, «Stay», Швейцария - Лука Хенни, «She Got Me», Латвия – группа Carousel, «That Night», Румыния - Эстер Пеони, «On a Sunday», Дания - Leonora, «Love Is Forever», Швеция - Джон Лундвик, «Too Late for Love», Австрия - Pænda, «Limits», Хорватия - Роко, «The Dream», Мальта - Микела Паче, «Chameleon», Литва - Юриюс, «Run with the Lions», Россия – Сергей Лазарев, «Scream», Албания - Йонида Маличи, «Ktheju tokës», Норвегия – группа KEiiNO, «Spirit in the Sky», Нидерланды - Дункан Лоуренс, «Arcade», Северная Македония - Тамара Тодевска, «Proud»,

По правилам конкурса, только 10 из них по результатам голосования прошли в финал – Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария, Мальта.

Ранее в финал вышли - Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения. В финале к ним присоединяться Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция и страна-хозяйка Израиль.

Финал пройдет 18 мая.

(Автор: Вугар Иманов)

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