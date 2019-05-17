Концерт Эйюба Ягубова в свете хуруфизма Насими (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама прошел литературно-музыкальный вечер "Nəsimi işığında" (Свет Насими) с участием народного артиста Эйюба Ягубова и группы "Hicaz", сообщает Trend Life. Концерт был проведен в рамках празднования 650-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта, мыслителя и философа Имадеддина Насими и Года Насими в Азербайджане.

Были исполнены стихи поэта и песни из репертуара Эйюба Ягубова, соответствующие творчеству великого поэта и тематике вечера. Сменяющие друг друга музыкальные произведения на слова Микаиля Мушвига, Гусейна Джавида и других азербайджанских классиков, отразили внутренний мир Насими. Глубокое философское значение творчества Насими оказало огромное воздействие на развитие поэзии Востока именно в силу этих гуманистических традиций, созвучных прогрессивным идеям, выраженным лучшими представителями мировой культуры. В начале своего творчества Насими стоял на позициях суфизма, а впоследствии стал последователем хуруфизма, распространенная в конце XIV - начале XV века на территории нынешнего Азербайджана, Ирана и Турции. Хуруфизм - представляет собой учение о том, что Коран подлежит толкованию посредством системы букв. У хуруфитов число 7 считается священной цифрой. Создателем этой ветви суфизма был Фазлуллах Наими. В долгих скитаниях по разным странам в поисках знаний Фазлуллах Наими разработал учение хуруфизма, о чём он официально объявил в 1376-1377 годах в Тебризе. По этим причинам хуруфиты называли Азербайджан "Сарзамин-е рестахиз" (Место пробуждения). Насими был самым ярким последователем Наими и учения хуруфизма. Поэтическое наследие Насими содержит множество лирико-философских стихов, отражающих широту и гуманизм его воззрений. Природа, красота окружающего мира - вот источник, вдохновляющий поэта на его пути к познанию жизни и вселенной. Насими считал, что желающий постичь истину, должен стремиться понять человека, его побуждения и стремления к красоте и добру

Атмосфера вечера позволила зрителям познать глубинный смысл поэзии великого поэта и побыть наедине со своими мыслями. Эйюб Ягубов, больше известный как исполнитель шансона, раскрыл в этот вечер новые грани своего творчества. В этом проекте нашли свое отражение мысли и чувства Насими о литературе и искусстве, музыке и вселенной, звуке и времени. Артисты постарались донести до зрителей дух и сущность поэзии великого просветителя Насими.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.