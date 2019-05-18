Добрый Бакинский вечер: Жизнь длиннее, чем надежда, но короче, чем любовь! (ВИДЕО, ФОТО)

18 мая 2019 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел вечер, посвященный 95-летию Булата Окуджавы под названием «Жизнь длиннее, чем надежда, но короче, чем любовь!», организованный Бакинским клубом авторской песни, сообщает Trend Life.

Вечер был очень добрым и душевным, во время которого прозвучали композиции легендарного Булата Окуджавы. В концертной программе приняли участие Джавид Имамвердиев, Гасым Халилов, Самир Раджабов, Оксана Буланова, Вафа Мамедова, Аладдин Ягубов, Самуил Нагинский и другие.

Булат Окуджава (9 мая 1924, Москва, СССР - 12 июня 1997, Кламар, Франция) - советский и российский поэт, бард, прозаик и сценарист, композитор. Автор более 800 стихотворений, около двухсот авторских и эстрадных песен, один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни в 1960-1980-е годы. По праву считается одним из основателей жанра авторской (бардовой) песни. Начиная с послевоенных времён Великой Отечественной, авторская песня стала символом новой культуры, в противовес советской эстрадной культуре того времени, которая уже не удовлетворяла общество. Бардовая песня это целый театр моно, в котором исполнитель песен одновременно является и поэтом и композитором. В настоящее время авторскую песню именуют шансоном, так как считается, что его корни уходят к французским шансонье. Сам Окуджава считал, что творческий вечер барда - это форма общения духовно близких людей, а авторская песня - это серьезные размышления поэта о жизни человека, пусть даже трагические. Такая песня как раз и рождается из этих трагических раздумий, из острых сюжетов, а музыка укрепляет действие песенной поэзии. Его творчество вместило целую эпоху. Поэта и композитора уже давно нет в живых, а стихи и песни Булата Окуджавы до сих пор звучат в компаниях и с экранов телевизоров.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Живая легенда танцевального искусства Роза Джалилова отметила 90-летие (ФОТО)
Культура 16:45
Торговый центр в Баку на несколько дней превратился в музейный центр (ФОТО)
Культура 15:36
"Не надо показывать, что такого героя как Бабек, предал армянин" – удивительные воспоминания Расима Балаева (ФОТО/ВИДЕО)
Культура 15:24
Азербайджанский видеоарт "Быть женщиной" представлен в Грузии (ФОТО)
Культура 14:13
В Азербайджане определены лучшие литераторы 2018-2019 годов – церемония награждения (ФОТО)
Культура 17 мая 18:53
Чингиз Мустафаев в ТОП-5 претендентов на победу в "Евровидении 2019" (ВИДЕО)
Культура 17 мая 16:51
Лента новостей
На Чемпионате Европы в Баку определились команды-финалисты в групповых упражнениях с пятью лентами (ФОТО)
Общество 18:30
TAV Urban Georgia планирует вложить $10 млн в расширение аэропорта Батуми
Бизнес 18:16
Проект газификации 226 населенных пунктов Грузии будет запущен этим летом
Энергетика 18:10
Крупнейшая ливанская строительная компания планирует долгосрочное сотрудничество с Грузией
Бизнес 18:08
Wizz Air на месяц отложил запуск шести новых европейских направлений из Кутаиси
Грузия 18:04
Узбекский "Нефтегазинвест" продлевает тендер на закупку транспортных средств
Тендеры 17:58
Евразийский банк развития проинвестирует сферу возобновляемой энергетики Казахстана
Бизнес 17:54
Казахстан попросил поддержки у России
Экономика 17:47
В Казахстане построят еще один мясокомбинат
Бизнес 17:42