Он знал азербайджанский язык, рэкетировал нефтепромышленников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Новый документальный фильм азербайджанского режиссера Джалаладдина Гасымова "Темное прошлое Сталина" (“Stalinin qaranlıq kecmişi”) включен в конкурсную программу четырех международных кинофестивалей, сообщил Trend Life автор картины и главный продюсер. Фильм экранизирован SSP Production.Редактор – Акпер Гошалы, текст читает – Эльдост Байрам.

Картина будете представлена на фестивалях Cefalù Film Festival (Италия), International Shorts (Австралия), The Lift-Off Sessions (Великобритания), First-Time Filmmaker Session (Великобритания).

"Темное прошлое Сталина" повествует о молодых годах Сталина (Иосифа Джугашвили) в Баку, который говорил, что этот город стал для него большой школой жизни. Этому факту в своей биографии Сталин придавал особое значение, подчеркивая, что именно в Баку завершился период его революционного "ученичества", именно здесь он стал "подмастерьем" революции.

Как и любая революция, Октябрьская революция нуждалась в финансах. Денег от сочувствующих революционному движению не хватало. И тогда Ленин собрал вокруг себя самых верных соратников, в число которых входил Коба - Иосиф Джугашвили. Эта группа создала несколько отрядов, занимавшихся грабежом и рекетом в пользу революции. В 1901 года 22-летний большевик по кличке Коба прибыл из Тифлиса (Тбилиси) в Баку для организации стачек, забастовок и борьбы с властью. Обосновавшись в Баку, он (кличка Рябой) организовал преступную группировку, с которой совершал налеты на банки, почтовые поезда и нефтепромышленников, занимался рэкетом, воевал с другими бандитскими группировками. Все добытые таким путем деньги шли на финансирование большевистской партии. Он знал азербайджанский язык, рэкетировал нефтепромышленников, был семь раз арестован царской охраной за разбой (Азербайджан тогда входил в состав Российской империи) в Баку и Лянкяране, сидел по политическим мотивам в Баиловской тюрьмы, но бежал, опять при помощи гочу. Несмотря на постоянную помощь гочу, после установления в Азербайджане Советской власти, в 1920 году поручил расстрелять более двухсот человек из их числа.

Гочу – фактически были не только рэкетирами и криминальными авторитетами, но и телохранителями. Число их увеличивалось по мере роста благополучия нефтемагнатов. Капиталы притягивали к себе преступные элементы, а это в свою очередь порождало ответную реакцию, обеспечение безопасности. И эту свободную нишу очень удачно заняли Бакинские Гочу. Так что после определенного этапа становления деятельность этих людей перешла в совершенно другую плоскость, а именно в сферу охраны. Гочу -это первые азербайджанские телохранители времен, когда в Новом свете эта концепция еще только, только зарождалось… Они обеспечивали неприкосновенность таких людей, как Тагиев, Нагиев, Муртузов, Мирбабаев и даже представители иностранных компаний, Братья Нобель, Ротшильд и Беккендорф пользовались их услугами.

(Автор: Вугар Иманов)

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