Бабушки и внучки Балакенского района Азербайджана (ФОТО)

22 мая 2019 15:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Балакенском районе прошел творческий фестиваль в рамках проекта "Из регионов в регионы" ("Bölgələrdən bölgələrə"), орагнизованный Министерством культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Мероприятие было проведено в городе Балакен в Парке культуры и отдыха имени Гейдара Алиева. Гостей мероприятия встречали танцевальные группы, исполняя азербайджанский народный танец "Яллы". Настоящим праздником стало выступление фольклорных групп "Nənələr və nəvələr" (Бабушки и внучки), "Eday", "Xınayaxdı" и "Buta". Затем участники мероприятия ознакомились с экспозицией в выставочных шатрах, в которых представлены изделия различных видов декоративно-прикладного искусства – медные изделия, предметы быта, кялагаи, художественная вышивка, изделия из дерева и т.д.

На мероприятии был представлен книжный уголок изданий местных поэтов, писателей и публицистов, приуроченный к "Году Насими". Напомним, что в связи с 650-летием великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год "Годом Насими" в Азербайджане.

В художественной части фестиваля была представлена концертная программа с участием фольклорных, музыкальных и танцевальных коллективов.

Напомним, что основная цель проекта "Из регионов в регионы" - пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегионального обмена. Фестиваль служит ознакомлению с культурным многообразием всех регионов Азербайджана, наследием ремесленного мастерства и искусства, расширению культурного обмена между регионами и зарождению новых инициатив.

(Автор: Джани Бабаева)

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