БАКУ /Trend Life/ - В Союзе композиторов Азербайджана (СКА) состоялась научно-практическая конференция, посвященная памяти известного музыковеда, народного артиста Азербайджана, кавалера ордена "Шохрет", доктора искусствоведения, профессора Рамиза Зохрабова (1939 – 2017 годы), сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

В своем выступлении председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде, отметила значение разносторонней деятельности Рамиза Зохрабова, его большие заслуги в развитии азербайджанской музыкальной науки, и в частности, его роль в исследовании и пропаганде азербайджанского мугама.

Многогранная деятельность ученого-музыковеда получила отражение в зачитанных на конференции докладах. О роли Рамиза Зохрабова в деятельности Союза композиторов Азербайджана рассказала секретарь СКА, заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Гафарова. Доктор искусствоведения, профессор Джамиля Гасанова охарактеризовала научное творчество Рамиза Зохрабова. В свою очередь заслуженный работник культуры, доктор философии по искусствоведению Саадят Тахмиразгызы остановилась на просветительской деятельности Рамиза Зохрабова, а доктор философии по искусствоведению Беновша Рзаева – на его педагогической деятельности. О композиторском творчестве Рамиза Зохрабова рассказала доктор философии по искусствоведению Лейла Зохрабова.

Дополнением к докладам стал и представленный зрителям видеоролик, отражающий отдельные страницы жизни и деятельности известного теоретика азербайджанской музыки.

На мероприятии состоялась презентация новой книги "Рамиз Зохрабов - гордость национального музыковедения", составленной дочерью ученого – Лейлой Зохрабовой в память о своем отце. Книгу представляла заслуженный учитель, доктор философии по искусствоведению, профессор Саадят Сеидова.

В музыкальной части конференции в исполнении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов под управлением народного артиста Агаверди Пашаева прозвучали музыкальные произведения Рамиза Зохрабова. Лауреатами международных и республиканских конкурсов Бясти Гасымовой, Орханом Джалиловым, Ряваной Гурбановой в сопровождении Ровшана Гурбанова (тар), Тогрула Асадуллаева (кяманча), Алибабы Рзаева (фортепиано) были представлены лирические песни Рамиза Зохрабова.

(Автор: Джани Бабаева)

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