Как "отец предателя" убил сына - Mateo Falkone в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялась презентация короткометражного фильма “Mateo Falkone” в обновленной версии, сообщает Trend Life.

Фильм был восстановлен в национальной цифровой студии “Balans” и приурочен к 100–летию видного кинорежиссера Тофига Тагизаде (7.02.1919 - 27.08.1998, Баку), автора картины "Маттео Фальконе". Проект реализован при содействии Министерства культуры Азербайджана, киностудии "Азербайджанфильм", Фонда имени Национального героя Чингиза Мустафаева.

Руководитель Фонда имени Чингиза Мустафаева Вахид Мустафаев рассказал о восстановительных работах над картиной 1960 года, которая проведена цифровым способом. Гостям был представлен видеоматериал о работе над восстановлением "Маттео Фальконе", которая стала первой национальной картиной, востановленной в цифровом формате.

Выступившие народные артисты Джаннет Селимова и Огтай Миргасымов, заслуженный деятель искусств Аяз Салаев, директор "Азербайджанфильм" Мушфиг Хатамов поделились впечатлениями о картине, отметив важность реализации проекта. В заключении от имени семьи заслуженный артист Фирдовси Атакишиев выразил признательность за реализацию проекта - обновленной версии картины "Маттео Фальконе".

"Маттео Фальконе" - фильм Тофига Тагизаде был снят на киностудии "Азербайджанфильм" в 1960 году по мотивам одноимённой новеллы французского писателя Проспера Мериме. Картина была создана на основе материалов культового фильма "На дальних берегах". Режиссёр фильма рассказывал, что, после того, как был снят фильм "На дальних берегах" (1958 год), осталось много неиспользованной киноленты. Было задумано снять ещё один фильм. Так, появился фильм «Маттео Фальконе». За основу была взята одноимённая новелла французского писателя Проспера Мериме, а в главной роли сняли Нодара Шашигоглу, который прославился образом Михайло в фильме "На дальних берегах". В фильме "Маттео Фальконе"рассказывается о таких моральных качествах, как верности своему народу, патриотизме, борьбе с захватчиками. Музыка в фильме, написанная народным артистом СССР Гара Гараевым, исполнялась Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибекова, дирижировал - народный артист СССР Ниязи. В ролях снялись известные актеры Тамилла Агамирова, Джейхун Мирзоев, Анатолий Фалькович, Гаджи Мурад Ягизаров и сам Тофиг Тагизаде.

Сюжет: Корсика, XIX век. Идёт погоня за раненым Джанетто Санпьеро. А в это время богатый и зажиточный Маттео Фальконе живёт вместе со своей женой Джузеппой и десятилетним сыном Фортунато, которым очень гордится. Однажды, когда его и его жены не было дома, в дом залез Джанетто, разыскиваемый сержантом. Фортунато согласился укрыть беглеца лишь тогда, когда тот предложил серебряную монету. Через несколько минут в доме появились вооружённые солдаты во главе с сержантом Гамбой, который начал расспрашивать Фортунато. Но мальчишка так дерзко и насмешливо отвечал Гамбе, что тот, вскипев, приказал обыскать дом и стал угрожать Фортунато наказанием. Тогда сержант вытащил из кармана серебряные часы и пообещал отдать их Фортунатто, если тот выдаст преступника. Подросток не устоял перед этим искушением, и Джанетто был схвачен. Возвращаясь домой, Маттео Фальконе и его жена наткнулись на солдат, уводивших Джанетто. Увидев Фальконе, Джанетто плюнул в его сторону и назвал Маттео «отцом предателя». Не желая сносить позор, Маттео увёл сына из дома и убил его выстрелом из ружья.

(Автор: Вугар Иманов)

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